Mondeghili di ceci e carote, panatura alla paprika e cumino, ananas

La ricetta dei mondeghili di ceci e carote con panatura alla paprika e cumino con salsa di manzo alla soia e ananas bbq dello chef Fabrizio Frongia. Si prepara un impasto che viene formato in polpette, lasciate riposare in frigorifero per una consistenza migliore.

Preparazione Per i mondeghili 1 Creare all'interno di una bowl un impasto con tutti gli ingredienti.

2 Formare dei mondeghili di circa 50 g e lasciarli riposare in frigorifero per almeno 2 ore prima di panarli.

Per la panatura paprika e cumino 1 Procedere con l'impanatura dei mondeghili immergendoli prima nell'albume d'uovo e poi nella panatura. Ripetere l'operazione più volte. 2 Cuocerli in padella con burro chiarificato. Per l'ananas bbq 1 Tagliare l'ananas e marinarla con sale, aceto e zucchero per 20 minuti in frigorifero. 2 Terminare la preparazione scottando l'ananas al barbecue.

Per la salsa di manzo alla soia 1 Unire tutti gli ingredienti in una casseruola e portare a bollore per 3 minuti, filtrare con un colino a maglia fine e servire calda. Per la salsa bbq 1 Unire tutti gli ingredienti e ridurre fino a densità desiderata e filtrare.



Per la carota baby al burro 1 Tornire e sbianchire le carote in acqua. 2 Terminare la cottura in padella con il burro chiarificato, il sale e il pepe. Per la finitura 1 Utilizzare gli ingredienti per ultimare la preparazione. Per il servizio 1 Posizionare i mondeghili nel piatto, insieme alle carote, l'ananas e le due salse.

Dopo essere impanati e rosolati in burro chiarificato, i mondeghili si servono con ananas marinato e grigliato, che aggiunge una nota dolce e affumicata. Completano il piatto carote baby cotte in burro chiarificato e una salsa di manzo alla soia, il tutto guarnito con erbe aromatiche e fiori eduli. Un piatto complesso sia nei sapori che nelle consistenze.