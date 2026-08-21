Riso patate e cozze, la ricetta di Marco Renna di Azur Monopoli

Il Riso, patate e cozze come un risotto dello chef Marco Renna, di Azur Monopoli, rilegge in chiave contemporanea uno dei piatti simbolo della tradizione pugliese. Il riso Carnaroli viene tostato a secco e portato a cottura gradualmente con il brodo di pesce, insieme alle patate precedentemente cotte e al prezzemolo. A pochi minuti dal termine entrano in gioco le cozze a mezzo guscio e la loro acqua, che conferiscono al risotto una marcata impronta marina. La mantecatura con burro e Parmigiano Reggiano rende la preparazione cremosa e avvolgente, mentre il pane grattugiato tostato aggiunge una nota croccante e richiama la caratteristica gratinatura della tiella barese riso, patate e cozze.