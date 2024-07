Risotto caffè e pasta di salamella ossolana

Risotto caffè e pasta di salamella ossolana.

Una ricetta che nasce dopo l’esperienza di Davide Pronti in canton Ticino (Ch), dove ha scoperta una torrefazione artigianale a legna e in cui ha affinato gli abbinamenti del caffè a preparazioni salate.

Ingredienti per 4 persone:

1 l di brodo vegetale

250 g di pasta di salame ossolana

2 tazzine di caffè colme (possibilmente caldo)

350 g di Riso

Burro e Grana Padano per matecare q.b.

Polvere di Caffè qb per decorare il piatto

in questa ricetta non sono state aggiunti né sale né pepe perché la pasta di salame darà la giusta sapidità una volta tostata.

Preparazione

Passiamo alla realizzazione del piatto, per prima cosa prepariamo il brodo che dovrà risultare caldo.

Nella padella dove andremo a cuocere il nostro riso, per prima cosa tostiamo la nostra pasta i salame, fino a renderla croccante.

Terminato il passaggio precedente, togliamo la pasta cotta e teniamola da parte,nei succhi rilasciati iniziamo a tostare il nostro risotto, che prenderà sapore anche dai succhi sopra descritti.

Appena il nostro riso sarà tostato, sfumiamo con un generoso mestolo di brodo e iniziamo la cottura, circa 20 minuti.

A metà cottura aggiungiamo piano piano il nostro caffè, non tutto , assaggiamo se è di nostro gradimento, in caso sappia poco di caffè ne aggiungiamo, il riso dovrà sempre essere bagnato con il brodo. Arriviamo a due minuti circa prima della mantecatura, e aggiungiamo la pasta di salame che nel frattempo si sarà raffreddata, questo permetterà alla pasta stessa di riprendere calore. Trascorso il tempo di cottura, ci spostiamo dal fornello, mettiamo grana e burro e iniziamo a mantecare incorporando aria, lasciamo riposare e impiattiamo. Passiamo alla finalizzazione del piatto con polvere di caffè.

