Mini Magnum al caramello salato e burro d'arachidi.

Con Carte D'Or e la Base Neutra per Mousse, il dessert prende una nuova forma nei deliziosi mini stecchi al caramello salato e peanut butter

Ingredienti per 20 pezzi

1 busta Carte D'Or Base Neutra Mousse

500 ml latte freddo intero

1 Kg Carte D’Or Topping Caramello Salato

200 g cioccolato fuso bianco

50 g Peanut Butter Calvé

100 g cioccolato fuso fondente

150 g Granella di arachidi

493 ml Carte D’or Stacca Facile

Procedimento

Montare la mousse come riportato sulla confezione. Mixare il Topping al caramello salato ed il peanut butter ed amalgamare alla mousse. Con l'aiuto di una sac à poche riempire gli stampi in silicone a forma di Magnum leggermente imburrati con lo Staccafacile e congelare per circa 4 ore a -20°C. Sformare i mini Magnum ed immergere nel cioccolato bianco fuso, lasciar rassodare in frigo. Immergere la punta nel cioccolato fondente fuso e nella granella di arachidi. Abbattere di temperatura. Lasciar decongelare la mousse per circa 30 minuti prima di essere servita.