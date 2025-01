Sandwich al tartufo nero con Parmigiano Reggiano

In questa ricetta di Michele Casadei Massari per Urbani Tartufi, il binomio Parmigiano Reggiano e tartufo ci rimanda a una semplicità lussuriosa: un normale panino, di pane soffice e appena imburrato, contiene fette di formaggio fuso dalla tostatura in padella del pane.

Preparazione 1 Grattugiate parte del Parmigiano Reggiano da utilizzare per guarnire e affettate il resto. 2 Per un panino, imburrate due fette di pane e friggetele leggermente in una padella calda fino a doratura, quindi imbottitelo con fette di Parmigiano Reggiano

3 Tostatelo nella stessa padella sul fuoco fino a quando il formaggio non si sarà sciolto.

4 Una volta che il panino al formaggio grigliato sarà completamente cotto, toglietelo dal fuoco, tagliatelo in due pezzi.

5 Spalmate sopra il paté di tartufo nero, spolverate con Parmigiano Reggiano grattugiato e guarnite con scaglie di tartufo.



Il tocco finale, con le scaglie di tartufo e una grattugiata di Parmigiano Reggiano, completa un boccone che ci rimanda all’assolutezza dei sapori e a un godimento che da frugale si fa celestiale.