Sfogliatina con crema chantilly e gelato allo yogurt e lampone

Sfogliatina con crema chantilly e gelato allo yogurt e lampone.

Un fresco dessert estivo, dolce e croccante, ecco la ricetta di Dejana Scisciani della Nazionale Italiana Cuochi tratta dal terzo volume L'opera del gusto.

Ingredienti per 4 persone:

8 sfogliatine Forno Bonomi non zuccherate

Crema chantilly

320 g crema pasticcera

3,2 g gelatina

180 Bloom

16 g acqua

160 g panna fresca

Gelato allo yogurt e lampone

85 g saccarosio

30 g destrosio

40 g sciroppo di glucosio 60DE

4 g neutro 5

10 g fibra vegetale di Acacia

500 g polpa di lampone

5 g inulina

46 g trealosio

5 g succo di lime

270 g latte fresco

20 g latte in polvere

Finitura

q.b. lamponi freschi

Preparazione

Crema chantilly

Scaldare un terzo della crema e unirvi la gelatina reidratata e sciolta, quindi incorporare alla restante crema senza formare grumi. Alleggerire con la panna montata. Stabile e far riposare in frigorifero per almeno 12 ore.

Frustare la crema per qualche secondo e versare all'interno di un sacca à poche con bocchetta Saint Honorè da 1O.

Gelato allo yogurt e lampone

Miscelare tutti gli ingredienti secchi insieme al latte con l'aiuto di un minipimer. Pastorizzare il tutto ad 82°C ed unire con la polpa di lampone e il succo di lime. Mantecare in gelatiera ed estrarre a -6°C. Far stabilizzare in negativo e conservare a -12 °C. Creare le quenelle al momento.

Servizio

Adagiare le sfogliatine nel piatto di portata, guarnire con i lamponi freschi e completare con il sorbetto allo yogurt e lamponi.

