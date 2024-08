Tagliatelle di calamaro arrostito con gel di cipolla rossa

Frullare tutti gli ingredienti e far riposare la marinatura in frigo per 2 ore.

Coprire con la marinatura il calamaro e conservare in frigorifero per 20 minuti. Trascorsi i 20 minuti tamponare e pulire il calamaro prima della cottura.

Scottare il calamaro marinato in padella e unire gli aromi. Raffreddare e tagliare sottilmente in modo da formare delle strisce lunghe che andranno condite con una citronette.

1

Far bollire tutti gli ingredienti in una casseruola, successivamente unire AddensaMi, far bollire per 2 minuti e frullare con l'aiuto di un minipimer.