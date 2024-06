Ecco perché è meglio portare la propria borraccia in aereo

Viaggiare in aereo può disidratare: l'aria secca della cabina ci sottrae liquidi preziosi. Ma sapevi che l'acqua erogata a bordo potrebbe non essere la scelta migliore per la tua salute?

Bere in aereo? Meglio la borraccia

A differenza dell'acqua del rubinetto di casa, che scorre attraverso sistemi municipali monitorati, i serbatoi d'acqua degli aerei vengono riempiti da fonti che variano a seconda dell'aeroporto. Lo studio sull'acqua delle compagnie aeree del 2019 condotto da DietDetective.com e dall’Hunter College NYC Food Policy Center ha rilevato livelli preoccupanti di contaminazione nell'acqua del rubinetto sia delle principali che delle regionali compagnie aeree statunitensi. I colpevoli? E. coli e altri batteri coliformi - ospiti indesiderati che possono potenzialmente causare disturbi gastrointestinali.

I vantaggi nella borraccia in aereo

Come detto, portare la borraccia riutilizzabile in aereo è la scelta più salutare e vantaggiosa. Salutare perché come abbiamo visto evita l'acqua contaminata e riduci il rischio di disidratazione. Ma è anche la scelta più rispettosa per l’ambiente, contribuendo a diminuire la plastica monouso. Senza contare che l'acqua in bottiglia negli aeroporti è costosa. C’è poi da considerare che alcune compagnie aeree vietano le bottiglie di plastica di grandi dimensioni.

Ci si può ammalare bevendo l’acqua in aereo?

Nathan Mercer, un esperto di Truely sottolinea che, sebbene il rischio di ammalarsi seriamente a causa dell'acqua contaminata delle compagnie aeree sia basso per la maggior parte delle persone, coloro con un sistema immunitario compromesso, i più giovani e gli anziani possono essere più vulnerabili. Prendere precauzioni come portare la propria acqua diventa particolarmente importante in questi casi.

«Anche se le compagnie aeree si impegnano per mantenere l'igiene, essere proattivi riguardo alla propria salute durante il viaggio è una scelta intelligente - afferma Nathan Mercer - Portare la tua borraccia riutilizzabile è un modo semplice per migliorare il tuo benessere in volo»