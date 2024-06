Passare più tempo all'aperto potrebbe prevenire la miopia

La miopia e l'astigmatismo sono due difetti visivi comuni che colpiscono milioni di persone in tutto il mondo. Sebbene entrambi causino una visione offuscata, si differenziano per le caratteristiche specifiche e le modalità con cui si manifestano. Ma si possono prevenire? Vediamolo in un articolo di Humanitas Salute.

Trascorrere almeno due ore al giorno all‘aria aperta può aiutare a ridurre il rischio di miopia nei bambini

La miopia: uno sguardo sfocato sulle lontananze

La miopia, o "vista corta", è il difetto refrattivo più diffuso, interessando circa il 30% della popolazione europea. Si caratterizza per la difficoltà a vedere chiaramente oggetti distanti, mentre la visione ravvicinata risulta nitida. Questo fenomeno è dovuto ad un allungamento del bulbo oculare o ad un'eccessiva curvatura della cornea, che impedisce ai raggi luminosi di convergere correttamente sulla retina. Tra i sintomi principali della miopia troviamo:

Visione sfocata a distanza

Fatica oculare e mal di testa

Strabismo (negli infanti)

Necessità di strizzare gli occhi per vedere meglio

L'astigmatismo: visione distorta a tutte le distanze

L'astigmatismo, invece, è un difetto che altera la forma della cornea o del cristallino, conferendogli una curvatura irregolare simile a quella di un pallone da rugby. Questa anomalia impedisce ai raggi luminosi di focalizzarsi su un unico punto, causando una visione offuscata e distorta sia da vicino che da lontano. I sintomi tipici dell'astigmatismo includono:

Visione offuscata e sdoppiata a tutte le distanze

Fatica oculare e mal di testa

Fotofobia (fastidio alla luce)

Percezione di "baffi" o aloni luminosi attorno alle luci

Difficoltà nella guida notturna

Fattori di rischio e aumento preoccupante della miopia

Mentre la causa precisa di miopia e astigmatismo non è completamente chiara, si ipotizza un'influenza combinata di fattori genetici e ambientali. La familiarità gioca un ruolo importante: se uno o entrambi i genitori soffrono di questi difetti, il rischio per i figli aumenta considerevolmente. Un aspetto preoccupante è l'incremento globale della miopia, soprattutto nei bambini e negli adolescenti.

In aumento i casi di miopia nei bambini

Secondo le stime, la percentuale di persone miopi potrebbe raggiungere il 49,8% entro il 2050, rispetto al 22,9% del 2000. Diverse ricerche suggeriscono che trascorrere più tempo all'aperto, esponendo gli occhi alla luce naturale e focalizzando la vista su oggetti lontani, possa ridurre il rischio di sviluppare o peggiorare la miopia.

Diagnosi e trattamenti per miopia e astigmatismo

La diagnosi di miopia e astigmatismo avviene tramite un esame oculistico completo, che include la valutazione della vista, l'analisi della morfologia oculare e la misurazione del potere refrattivo. In base al grado del difetto e alle esigenze del paziente, il medico oculista indicherà la soluzione più idonea. Le opzioni terapeutiche più comuni includono:

Occhiali: la correzione ottica con occhiali rappresenta il metodo più semplice ed efficace per la maggior parte dei casi di miopia e astigmatismo.

la correzione ottica con occhiali rappresenta il metodo più semplice ed efficace per la maggior parte dei casi di miopia e astigmatismo. Lenti a contatto: offrono una maggiore flessibilità e libertà visiva rispetto agli occhiali, ma richiedono una scrupolosa igiene e manutenzione.

offrono una maggiore flessibilità e libertà visiva rispetto agli occhiali, ma richiedono una scrupolosa igiene e manutenzione. Chirurgia refrattiva: in casi selezionati, come per difetti elevati o stabili nel tempo, la chirurgia refrattiva (laser o ICL) può offrire una soluzione permanente e soddisfacente.

Miopia e astigmatismo: possibile la prevenzione?

La prevenzione gioca un ruolo fondamentale nella tutela della vista. Per i bambini, è importante monitorare il loro sviluppo visivo con visite oculistiche periodiche, a partire dai primi anni di vita. Se si sospetta un difetto refrattivo, una diagnosi precoce e un trattamento adeguato possono prevenire l'insorgere di problemi più seri in età adulta. Inoltre, è fondamentale incoraggiare uno stile di vita sano che includa: