Superfood per capelli sani e vitali: 9 alleati per affrontare l'estate

L'estate è la stagione perfetta per sfoggiare una chioma splendente, ma sole, mare e cloro possono mettere a dura prova i nostri capelli. Per questo motivo, è importante nutrirli dall'interno con cibi ricchi di nutrienti che li rinforzano e li proteggono. Carlos Portinha, chief clinical officer del Gruppo Insparya, ci svela i suoi 9 superfood preferiti per avere capelli sani e vitali anche durante l'estate.

Cosa mangiare per avere capelli belli in estate

I cibi per capelli belli in estate

Salmone: Ricco di proteine, vitamina D e acidi grassi essenziali omega-3, il salmone favorisce la crescita e la salute del cuoio capelluto. Perfetto per un barbecue o una cena leggera. Lenticchie: Fonte di proteine vegetali, zinco, magnesio e biotina, le lenticchie sono un alimento prezioso per la salute dei capelli. Ideali per insalate fresche e nutrienti. Riso integrale: Scegli varietà come basmati, integrale o parboiled, ricche di vitamina B che stimola la crescita cellulare e rinforza i capelli. Perfetto per piatti freddi estivi, da portare anche in spiaggia. Uova: Fonte di proteine ad alto valore biologico e ricche di biotina, le uova stimolano la crescita di capelli forti e sani. Perfette per una colazione estiva energetica. Carote: Ricche di carotene, che favorisce la salute della pelle e dei capelli, le carote aiutano a prevenire la forfora e la caduta. Perfette da portare in spiaggia e per favorire l'abbronzatura. Spinaci: Ricchi di vitamine A e C, zinco, magnesio e ferro, gli spinaci sono un toccasana per i capelli, specialmente per le donne. Ideali per insalate fresche e ricche di nutrienti. Avena: Ricca di vitamina B e zinco, l'avena contiene anche silicio, un componente fondamentale della cheratina, la proteina che costituisce i capelli. Facile da integrare nella colazione estiva. Avocado: Ricco di vitamina E e acidi grassi essenziali, l'avocado stimola la crescita cellulare e nutre i capelli. Perfetto per toast e insalate estive. Noci: Ricche di vitamina E, B, zinco e acidi grassi essenziali, le noci sono un alimento prezioso per la salute dei capelli. Perfette come snack o da aggiungere alle insalate.

Oltre a questi superfood, importante uno stile di vita sano, con esercizio fisico regolare e riduzione dello stress, per una salute generale migliore e, in particolare, per capelli più sani.

Consigli dopo gli sport estivi per cappelli perfetti in estate