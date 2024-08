Lunedì d'estate al lavoro? Ecco cosa devi mangiare per combattere lo stress da non-ferie

L'estate è sinonimo di vacanze, mare, relax e divertimento. Tuttavia, non tutti hanno la possibilità di staccare dal lavoro e godersi il sole. Ritrovarsi bloccati in ufficio mentre gli amici postano foto in spiaggia può essere estremamente stressante. La buona notizia è che esiste una soluzione per affrontare questo periodo senza farsi travolgere dalla frustrazione e dal malumore: una dieta mirata.

Con i cibi giusti, è possibile ridurre lo stress e migliorare l'umore, affrontando al meglio le giornate lavorative estive. Scopriamo insieme quali alimenti includere nella tua routine per combattere lo stress da non-ferie e ritrovare energia e serenità.

Cibi per combattere lo stress

Frutti di Bosco: I frutti di bosco, come mirtilli, lamponi e fragole, sono ricchi di antiossidanti che aiutano a ridurre lo stress ossidativo. I flavonoidi contenuti nei mirtilli, in particolare, possono migliorare l'umore e la memoria. Noci e Semi: Le noci, in particolare le mandorle, sono ricche di magnesio, un minerale che aiuta a rilassare i muscoli e migliorare l'umore. Anche i semi di girasole e di zucca sono ottime fonti di magnesio. Pesce Grasso: Il salmone, il tonno e le sardine sono ricchi di omega-3, acidi grassi che aiutano a ridurre l'infiammazione e a migliorare la salute mentale. Gli omega-3 possono anche aiutare a ridurre i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. Avocado: Gli avocado sono una fonte eccellente di grassi monoinsaturi e antiossidanti, che aiutano a migliorare la circolazione sanguigna e a ridurre l'infiammazione. Sono anche ricchi di vitamina B6, che aiuta a produrre serotonina, l'ormone della felicità. Cioccolato Fondente: Il cioccolato fondente è noto per i suoi effetti benefici sullo stress. È ricco di antiossidanti e può stimolare la produzione di endorfine, migliorando l'umore. Consuma cioccolato con almeno il 70% di cacao per ottenere i massimi benefici.

Bevande anti-stress

Tè alla Lavanda: La lavanda è conosciuta per le sue proprietà rilassanti. Bere tè alla lavanda può aiutare a calmare il sistema nervoso e migliorare il sonno, riducendo così lo stress. Acqua di Cocco: L'acqua di cocco è ricca di elettroliti come potassio e magnesio, che aiutano a mantenere l'idratazione e a regolare i livelli di stress. È anche una bevanda rinfrescante perfetta per le giornate calde. Kombucha: Questa bevanda fermentata è ricca di probiotici, che aiutano a mantenere un intestino sano. Un microbioma intestinale equilibrato è essenziale per una buona salute mentale e può aiutare a ridurre lo stress.

Pasti per combattere lo stress

Colazione: Inizia la giornata con una colazione ricca di nutrienti. Un esempio potrebbe essere uno yogurt greco con frutti di bosco e una manciata di noci. Questo pasto è ricco di proteine, antiossidanti e grassi sani, che ti aiuteranno a iniziare la giornata con energia e buon umore. Pranzo: Un'insalata di spinaci con salmone grigliato, avocado e semi di zucca è un pasto perfetto per il pranzo. Questa combinazione offre una buona dose di omega-3, magnesio e grassi sani, che aiutano a mantenere il livello di stress sotto controllo. Cena: Per cena, prova un piatto di tacchino con quinoa e verdure grigliate. Il tacchino è ricco di triptofano, che aiuta a produrre serotonina, mentre la quinoa è una buona fonte di magnesio e proteine.

Snack anti-stress

Popcorn: Popcorn al naturale, senza burro, è un ottimo snack anti-stress. È croccante e soddisfacente, e la sua masticazione può aiutare a ridurre la tensione. Hummus e Verdure: Hummus con bastoncini di carota, cetriolo e peperone è uno snack ricco di nutrienti che aiutano a mantenere l'energia senza appesantire. L'hummus è ricco di folati, magnesio e zinco, tutti nutrienti che favoriscono il buon umore. Smoothie al CBD: Un frullato con aggiunta di olio di CBD può aiutare a ridurre l'ansia e migliorare il benessere generale. Il CBD è conosciuto per le sue proprietà anti-infiammatorie e rilassanti.

Conclusione

Non lasciare che il lavoro estivo e la mancanza di ferie ti stressino troppo. Adottando una dieta ricca di cibi nutrienti e bevande rilassanti, è possibile mantenere il controllo del proprio benessere mentale e fisico. Pianifica i pasti e snack per includere questi alimenti anti-stress e affronta le giornate estive in ufficio con energia e positività.