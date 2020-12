Sincerità e responsabilità, il regalo di Natale agli italiani

Primo Piano del 21 dicembre 2020 | 17:57

A

Giuseppe Conte (foto: avvenire.it)

desso ci mancava solo la mutazione inglese del Covid , con l’annessa. Proprio mentre ci accingiamo ad avviare la più importante campagna didi massa mai tentata al mondo, ci ritroviamo con nuovi dubbi ed incertezze. Quasi che in Italia non ne avessimo avuto abbastanza del, senza che si sia mai avuta una coerenza di comportamenti o una condivisione su cosa fare rispetto agli obiettivi primari di salvare quante più vite possibili ed impedire un tracollo della nostra economia. Fra continui “apri e chiudi” è sempre stato uno scontro costante che ha visto perire giorno dopo giorno bar e ristoranti in tutta Italia, insieme a tutte le aziende che si occupano di svago e benessere.E il risultato è un’Italia sempre più triste, più povera e più sfiduciata che assiste impotente al. Ciò che preoccupa è lausata negli ultimi mesi, alternando pretese “buone notizie” a drastici retromarcia, quasi che agli italiani non sia possibile parlare con responsabilità. D’estate ci avevano consigliato di passare le ferie vicino a casa, ma poi hanno aperto le frontiere, dato i bonus vacanze e aperto le discoteche. E quando si sono create le situazioni pericolose delle movide incontrollate, la colpa era degli italiani o dei gestori, non certo delle istituzioni che non avevano fatto i controlli.per chi è stato chiuso a ripetizione per decreto (i pubblici esercizi ), ma poi si è continuato a foraggiare uno strumento utile come il reddito di cittadinanza , gestito in maniera vergognosa come assistenzialismo e mancia elettorale. E ancora, nei bar o nei ristoranti non si poteva andare di sera e i coperti dovevano essere contingentati, ma poi, che si sono riempiti anche su incentivo dell’improvvido avvio del cash-back Il risultato è che, e dopo settimane di un Paese “arlecchino” si ritrovano carichi di ansia e preoccupazioni.E poi ci sono le questioni di fondo irrisolte. A parole, già dall’estate tutti parlavano dei problemi veri a cui porre rimedio con priorità assoluta. Dai, che non potevano essere scatole di sardine, alleche andavano potenziate con ventilatori e, soprattutto, con personale aggiuntivo. Ma ad oggi cosa è stato fatto? Praticamente nulla, tanto che torna ad essere in forse la riapertura delle scuole, che sono luoghi di fatto sicuri, mentre non lo sono i mezzi con cui ci si arriva o si torna a casa. E tutte le nuove restrizioni vanificano anche i precedenti sacrifici chiesti “per salvare il Natale” e sono legate alla paura che gli ospedali non possano sostenere unaper l’evidenteMa cosa fare lo sapevamo già dal primo lockdown., sperando forse che il virus andasse in sonno da solo. Per carità, si tratta di un errore compiuto dalla maggior parte dei governi in tutto il mondo. Il punto è che da noi si è preferito puntare sule su aiuti a pioggia (che non accontentano alla fine nessuno...), invece di prendere. Conte, che pure nei primi tempi aveva dato una buona impressione alla gran parte degli italiani, si è fatto prendere la mano dal mestiere del politico. Rinnegando il fatto di essere figlio di quell’antipolitica tanto strombazzata da Grillo & company, il premier ha illuso e usato la comunicazione come uno strumento di gestione dell’emergenza, dividendo l’Italia fra “protetti” (gli statali, gli impiegati in smart working , la grande industria sindacalizzata) e “abbandonati” (tutto il mondo del turismo , gli artigiani, le piccole imprese). E che dire dell’illusione di garantire posti di lavoro col divieto di licenziamento, la cui scadenza è spostata di mese in mese? La verità è che allo Stato costa meno pagare la cassa integrazione che non le indennità di licenziamento...Se poi pensiamo al vergognoso balletto sulla gestione e sugli investimenti previsti nelci si rende conto che fra Palazzo Chigi e il Paese è in atto un corto circuito . Ed è proprio da qui che si deve invece ripartire per cercare di, senza la quale ogni possibilità di ripresa sarebbe vanificata. Siamo ormai a Natale, Conte e i suoi ministri parlino subito con sincerità agli italiani.. Sarebbe almeno un regalo di ottimismo per le feste . Se invece vogliono continuare a tenere segreti progetti e strategie, magari tagliando fuori il mondo del turismo , forse è meglio che si preparino a