£$Giro del Vino, 11ª tappa$£. Brunello di Montalcino Wine Stage

L'11ª tappa

La tappa di oggi: Perugia-Montalcino, 162 km



Brunello di Montalcino Docg:

Classifica generale:



Egan Bernal (IGD) in 38h30'17'' Remco Evenepoel (DQT) +14'' Aleksandr Vlasov (APT) +22'' Giulio Ciccone (TFS) +37'' Attila Valter (GFC) +44'' Hugh John Carthy (EFN) +45'' Damiano Caruso (TBV) +46'' Daniel Martin (ISN) +52'' Simon Philip Yates (BEX) +56'' Davide Formolo (UAD) +1'02''

Il percorso completo

l Giro d'Italia è un viaggio alla scoperta del nostro Paese in grado di regalare ad ogni viaggiatore una visita costante delle meraviglie che rendono la nostra Penisola tra le zone più belle del mondo. Tra i simboli dell'Italia c'è senza dubbio il vino e i vigneti da cui nascono le bottiglie; sempre più spesso ormai gli organizzatori della Corsa Rosa cercano di legare le tappe a qualche vino simbolo del nostro patrimonio enologico. Ecco perchè noi di Italia a Tavola abbiamo deciso per questa edizione numero 104 di accompagnare i girini con alcune etichette a nostra scelta, simbolo delle zone attraversate dalla corsa. Da qui e fino alla fine della corsa percorreremo le 21 tappe in calendario analizzando alcune etichette emblema dei territori attraversati, tra nomi blasonati e qualche chicca.Ilriparte da Perugia con Egan Bernal in maglia rosa e viaggia in direzione Montalcino per quella che gli organizzatori hanno battezzato come Brunello di Montalcino Wine Stage perchè si arriva in uno dei cuori pulsanti del vino italiano. 162 chilometri di cui 35 su strade sterrate con due Gpm e 2.500 metri di dislivello. Molti tra i big del Giro temono questa frazione, altrettanti la aspettano per tentare qualche agguato sul percorso che porta dritti a Milano. «Archiviamo un Benvenuto Brunello in presenza all’insegna di numeri da record sia sul fronte del mercato che della tendenza green del nostro vigneto - commenta il presidente deldi Montalcino,-. Nei primi 4 mesi di quest’anno, i contrassegni delle due super annate 2015 e 2016 hanno registrato un. In aumento anche la propensione green cono in corso di conversione. Un dato, questo, che porta la vigna bio a Montalcino a quasi il 50% del totale. Orauna tappa sostenuta dal Consorzio in un’ottica di marketing territoriale».Inutile dire che il vino che abbiamo scelto per questa frazione è proprio il, un vino che "sa aspettare" e che rispecchia al meglio il senso del ciclismo, uno sport di attesa per i tifosi sulle strade per il passaggio dei corridori, per i corridori stessi che dovranno cogliere l'attimo giusto per scattare.appena sotto la zona del, espressione del vitigno sangiovese grosso, un vitigno che rappresenta perfettamente il territorio toscano. La zona in cui viene prodotto il vino Brunello è relativamente piccola per uno dei vini italiani più seducenti. Nato nel 1800 con l’intuizione di Clemente Santi., complesso dai frutti rossi sotto spirito, le note complesse di terra e funghi, preziosi ritorni balsamici.