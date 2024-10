Il Consorzio Garda Doc intensifica la promozione sul mercato americano

Il Consorzio Garda Doc ha recentemente consolidato la sua presenza internazionale, con particolare focus sul mercato statunitense. In settembre, a New York, ha organizzato un evento esclusivo intitolato “Garda Doc: A Voyage Through Garda Doc's Iconic Wines”, dedicato alla promozione dei vini iconici del Lago di Garda. L’incontro ha visto la partecipazione di un selezionato gruppo di operatori del settore e stampa specializzata, offrendo un’occasione per approfondire le diverse espressioni enologiche del territorio gardesano attraverso tre masterclass d’eccezione.

Il Consorzio Garda Doc si promuove negli Stati Uniti

Vini Garda Doc, un territorio da scoprire

La vicepresidente del Consorzio, Giovanna Prandini, ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per incrementare la conoscenza e apprezzamento internazionale dei vini Garda Doc. «Il Lago di Garda, con il suo microclima e la varietà dei suoli, rappresenta un territorio unico che merita di essere scoperto a livello globale», ha dichiarato. Attraverso eventi promozionali e formativi, il Consorzio si impegna a valorizzare la qualità e versatilità dei vini prodotti in questa zona, unendo bellezza paesaggistica e tradizione enologica.

Vini Garda Doc, le masterclass

L'evento di New York è stato scandito da tre masterclass, ognuna delle quali ha approfondito una specifica tipologia di vino Garda Doc. La prima, intitolata “Discover Garda Doc Bianco Wines, a hidden gem”, ha esplorato le caratteristiche distintive dei vini bianchi Garda Doc, un vero e proprio gioiello nascosto del territorio. I partecipanti hanno potuto apprezzare l'influenza del terroir e del microclima del lago nella produzione di questi vini freschi e versatili.

Il Consorzio Garda Doc si impegna a valorizzare la qualità e versatilità dei vini

La seconda masterclass, “Garda Doc Wines: Whites and Reds from the Lake”, ha offerto una panoramica sui vini bianchi a base di Pinot Grigio e sui rossi, concentrandosi sull’importanza del territorio e delle sue condizioni climatiche nel conferire unicità e complessità a queste produzioni. La sessione ha evidenziato come i bianchi siano caratterizzati da freschezza e vivacità, mentre i rossi si distinguano per struttura e complessità. Infine, la terza masterclass, “Sparkling Wines: A Divine Iteration of Garda Doc”, è stata dedicata agli spumanti Garda Doc, prodotti con metodo tradizionale. Questi vini effervescenti, già ampiamente apprezzati in Europa, hanno conquistato il pubblico per la loro eleganza e raffinatezza, esprimendo appieno la freschezza e la finezza che il territorio gardesano può offrire.

Vini Garda Doc, eventi e formazione

A seguito del successo dell’evento di New York, il Consorzio Garda Doc si prepara per una serie di ulteriori iniziative. Il 25 settembre si è tenuto un corso online per gli studenti della Wine Scholar Guild (WSG), un’importante istituzione formativa a livello internazionale. Il corso ha offerto una panoramica approfondita sul territorio, i vitigni e le denominazioni del Garda Doc, con particolare focus sul mercato europeo e statunitense. Inoltre, l’8 ottobre si terrà un press lunch presso la San Carlo Osteria Piemontese di New York. Durante l'evento, la wine writer e Brand Ambassador Susannah Gold guiderà i presenti attraverso la degustazione dei vini Garda Doc, approfondendo la storia dei vigneti e delle produzioni gardesane.