Fare "Furore" in autunno con i vini rossi di Marisa Cuomo

Le Cantine Marisa Cuomo sono un simbolo della viticoltura eroica della Costiera Amalfitana, con vigneti terrazzati che si arrampicano dalle scogliere fino a 650 metri di altitudine. L'azienda di Furore (Sa), è guidata da Marisa Cuomo e Andrea Ferraioli, ha scelto di recuperare vitigni autoctoni storici e tecniche tradizionali di coltivazione, anziché seguire scorciatoie più commerciali. Questo impegno ha permesso all'azienda di produrre vini dal forte carattere territoriale, riconosciuti a livello internazionale per la loro unicità e legame con il paesaggio straordinario della costiera.

Le vigne eroiche della cantina Marisa Cuomo in Costiera Amalfitana

Marisa Cuomo: viticoltura eroica e sostenibile della Costiera Amalfitana

Il terreno, arricchito dai residui marini e dalle eruzioni vulcaniche del Vesuvio, conferisce ai vini della Costiera Amalfitana una qualità inconfondibile. L'azienda, nata 42 anni fa, si è dedicata alla conservazione di una “tavolozza ampelografica” unica, includendo vitigni come Fenile, Ripolo, Tronto e Tintore, tra molti altri. Questo progetto è stato supportato da studi condotti in collaborazione con l'Università di Napoli Federico II e la Scuola Enologica di Avellino.

Marisa Cuomo e Andrea Ferraioli

Le difficoltà legate alla frammentazione delle proprietà e alla mancanza di meccanizzazione sono state superate grazie a una filosofia orientata alla sostenibilità e al recupero delle tradizioni locali. Il risultato sono vini dal profondo legame con il territorio, apprezzati non solo per la loro qualità, ma anche per il valore culturale che rappresentano.

Il successo delle Cantine Marisa Cuomo si riflette anche nella loro capacità di attirare turismo enologico. L’azienda accoglie da oltre quarant’anni visitatori da tutto il mondo, offrendo un'esperienza autentica che unisce la bellezza del paesaggio costiero alla tradizione vitivinicola. Anche le etichette dei vini, ispirate alle gouache napoletane dell’epoca borbonica, diventano biglietti da visita visivi che rafforzano il legame tra il vino e il territorio.

Marisa Cuomo: il Furore Rosso Riserva per l'autunno

Il Furore Rosso Riserva è un vino prodotto da uve Piedirosso (50%) e Aglianico (50%) coltivate su terrazzamenti costieri di Furore (Sa). Il terreno è composto da rocce dolomitiche-calcaree, con esposizione a sud e altitudini tra i 200 e 550 metri. Le viti, coltivate a pergola o spalliera, producono circa 60 quintali di uva per ettaro. Dopo una fermentazione di 30 giorni e affinamento in barriques di rovere francese per 12 mesi.

Il Furore Rosso Riserva è un vino perfetto per le serate autunnali, grazie alla sua complessità e profondità. Le uve Piedirosso e Aglianico, conferiscono al vino un ricco bouquet di frutti di bosco, sottobosco e spezie. Il suo colore rosso rubino scuro e il gusto morbido lo rendono ideale per accompagnare piatti sostanziosi come brasati, cacciagione o formaggi stagionati. Ottimo anche con funghi porcini e tartufo, esalta i sapori tipici della stagione autunnale.

Cantine Marisa Cuomo

Via G.B. Lama 16/18 - 84010 Furore (Sa)

Tel 089 830348