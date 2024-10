Vinventions: un approccio integrato alla sostenibilità nelle chiusure per vino

Dal 1999, Vinventions si è affermata come una delle aziende più innovative nel settore delle chiusure per vino, operando in oltre 5 continenti e proteggendo circa 3 miliardi di bottiglie ogni anno. Il loro impegno per l’innovazione e la sostenibilità ha portato a significativi traguardi nel 2023, confermando l’azienda come leader globale. L’approccio olistico alla sostenibilità di Vinventions emerge in modo chiaro dal Rapporto di Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR) 2023, che testimonia un anno di importanti innovazioni e progressi nella riduzione dell’impatto ambientale.

Vinventions, presentato il Rapporto di Responsabilità Sociale d’Impresa 2023

Vinventions , l'impegno per la sostenibilità: un approccio a 360 gradi

La sostenibilità è uno dei pilastri centrali della strategia di Vinventions. Il Rapporto CSR 2023 evidenzia come l'azienda abbia raggiunto traguardi notevoli, come il 73% delle chiusure prodotte con materiali riciclati o rinnovabili e il 78% dell’energia utilizzata proveniente da fonti sostenibili. L’azienda si è distinta anche per il lancio della prima chiusura a impronta zero di carbonio per vini spumanti, Nomacorc Pops, e l’espansione della linea Nomacorc Blue, certificata "Net Zero Plastic to Nature".

Vinventions è all’avanguardia nell’utilizzo di materiali innovativi

Questo impegno dimostra come Vinventions stia ridefinendo il futuro del settore, rispondendo alle crescenti richieste di sostenibilità da parte dei consumatori e dell’industria vinicola. Vinventions è all’avanguardia nell’utilizzo di materiali innovativi. Prodotti come Sübr, realizzati con materiali biodegradabili, e la linea Vintop, che utilizza risorse circolari, rappresentano il futuro delle chiusure sostenibili. Grazie a queste innovazioni, il 73% delle chiusure prodotte nel 2023 è stato realizzato con materiali rinnovabili o riciclati, segnando una crescita del 7% rispetto all'anno precedente.

Vinventions, riduzione dell'impatto ambientale e investimenti

Il 2023 è stato un anno cruciale anche per quanto riguarda la riduzione dell'impatto ambientale dell'azienda. La perdita netta d'acqua è stata ridotta del 37%, e le emissioni di CO2 derivanti dall’energia acquistata (Scope 2) sono diminuite grazie all’uso sempre più diffuso di energia rinnovabile, che ora copre il 78% delle operazioni aziendali. Vinventions si è posta l’ambizioso obiettivo di raggiungere il 100% di energia rinnovabile entro il 2027.

Vinventions ha dimostrato anche un forte impegno verso il benessere dei propri dipendenti

Oltre alla sostenibilità ambientale, Vinventions ha dimostrato un forte impegno verso il benessere dei propri dipendenti. Nel 2023, l'azienda ha ridotto del 36% gli incidenti sul lavoro che hanno provocato assenze, grazie a una maggiore attenzione alla sicurezza nei propri stabilimenti. Inoltre, ha investito in oltre 3.000 ore di formazione per migliorare le competenze dei propri collaboratori, creando un ambiente di lavoro più sicuro e stimolante.

Vinventions , dati chiave del Rapporto CSR 2023

Alcuni dei risultati più significativi riportati nel Rapporto CSR 2023 includono:

73% dei tappi realizzati con materiali riciclati o rinnovabili

78% dell’energia utilizzata proveniente da fonti sostenibili

96% dei rifiuti di produzione riciclati

36% di riduzione degli incidenti sul lavoro

Grazie al suo impegno costante per l’innovazione e la sostenibilità, Vinventions si conferma un leader nel settore delle chiusure per vino. Con un’attenzione particolare alla riduzione dell’impatto ambientale e al miglioramento delle condizioni di lavoro, l’azienda è pronta a raggiungere nuovi traguardi globali. Come affermato da Romain Thomas, head of product management & sustainability, «questo rapporto riflette l’impegno collettivo del nostro gruppo nel raggiungere questi ambiziosi traguardi».