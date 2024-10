Nero d'Avola Doc: vitigno principe della Sicilia enologica

Ambasciatore dell’isola dal carattere impetuoso e attraente, ma che al contempo si lascia addomesticare: il Nero D’Avola è il vitigno a bacca nera più importante della Sicilia. La sua innata capacità di rinnovarsi a seconda delle esigenze del consumatore lo rende emblema di versatilità.

«Il Nero D’Avola è un vitigno che riesce a sorprendere grazie alle sua innata capacità di sposarsi alla perfezione con sapori diversi e anche inaspettati - sottolinea Antonio Rallo, presidente del Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia - ma è proprio questa la chiave del suo successo».

Nero d’Avola Doc Sicilia: gli abbinamenti

A seconda della sua età, infatti, il Nero d’Avola Doc Sicilia riesce ad accostarsi con gradevolezza a pietanze a base di pesce o carne, accompagnando i commensali dall’aperitivo, fino alla celebrazione del pasto con una portata maestosa, dai ricettari di cucina tipica locale fino a quella di taglio internazionale.

Dai sentori di spezie e ciliegie, al colore rubino più o meno intenso, brillante, vivace, con riflessi violacei o granati, sorprende anche con accostamenti inediti e originali: dai piatti tipici della cucina spagnola a pietanze vegane.

Nero d’Avola Doc Sicilia: le note sensoriali

Da un punto di vista sensoriale il vino è di colore rosso molto carico, il profumo è molto caratteristico, di particolare intensità e complessità. Si caratterizza per le elevate percezioni fruttate di ciliegia, fragola e frutta matura; a queste seguono anche note di pepe e sentori di vegetale fresco e speziato, in alcuni casi le note vegetali, mallo di noce, risultano preminenti caratterizzando in modo particolare i prodotti a base di nero d’Avola.

«Il Nero d’Avola - dichiara Giuseppe Figlioli, enologo e consigliere del Consorzio - fa parte del patrimonio vitivinicolo della Sicilia e proprio per questo vogliamo investire sul futuro del vitigno studiando, valorizzando e salvaguardando la sua biodiversità. Come Consorzio stiamo portando avanti un importante progetto scientifico volto a valorizzare il germoplasma viticolo siciliano. Tra i 131 nuovi biotipi individuati, ben 73 appartengono al Nero D’Avola. Stiamo lavorando per ottenere dei nuovi cloni in modo che, in futuro, si possa offrire la possibilità alle aziende siciliane di acquistare presso i vivaisti locali materiale certificato, per poterlo poi utilizzare nell'impianto dei nuovi vigneti 175».

