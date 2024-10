Ais, presentata “Vitae”: quasi tremila le Cantine selezionate dalla Guida 2025

Il 16 novembre, la Stazione Leopolda di Firenze tornerà a essere il punto d'incontro per gli appassionati di vino, in occasione della serata dedicata all'edizione 2025 della prestigiosa guida Ais, l’Associazione italiana Sommelier. Presentata a Milano alla Listone Giordano Arena, la guida "Vitae" 2025, a cura dell'Ais si rinnova con una versione ancora più ricca e tecnologica che offre un panorama dettagliato e approfondito dell’eccellenza enologica italiana.

Guida Vitae di Ais, i numeri dell’edizione 2025

Con un’app sempre più completa e interattiva, arricchita quest’anno dalla funzione di geolocalizzazione, “Vitae” offre una consultazione digitale che conta 2951 aziende recensite, rispetto alle 2350 presenti nell’edizione cartacea. Una presenza massiccia che riflette l’importanza crescente di questa guida nel settore vinicolo italiano. L'edizione 2025 vanta 452 Gemme, 2.326 vini con punteggio al di sopra di 90\100, 169 vini Cupido, 204 segnalati per il rapporto tra valore e prezzo, 159 passepartout, risultato di quasi 20.000 degustati e valutati.

Il tema principale dell’edizione 2025 è il Mediterraneo, culla di civiltà e crocevia di culture che hanno influenzato profondamente la storia enologica italiana. Il vicepresidente Ais, Marco Aldegheri, ha sottolineato come la nuova guida celebri proprio questo mare straordinario, che collega i terroir più diversi della nostra penisola, invitando i lettori a esplorare il mosaico di culture e tradizioni che si riflette nei vini italiani.

Guida Vitae di Ais, le novità

Una delle novità più rilevanti riguarda le fasce di valutazione, rinnovate per garantire una valutazione ancora più precisa e analitica dei vini. Le etichette di spicco sono rappresentate graficamente dalla "vite" e dai suoi multipli, ormai simbolo consolidato della guida. Tra i riconoscimenti speciali troviamo il Tastevin, che premia vini dall’eccellente qualità e unicità, la Gemma per i punteggi sopra i 94/100, il Cuore per le etichette che evocano un legame emotivo con il territorio e la Bilancia per i vini con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

La guida "Vitae" 2025 presta particolare attenzione anche alla sostenibilità, con l’introduzione del simbolo della foglia, che segnala le aziende impegnate in progetti green. Un altro importante riconoscimento è quello della "Virtus loci", un'icona che identifica luoghi e aziende di grande valore storico, artistico o ambientale. Questo rappresenta un ulteriore omaggio alla ricchezza culturale e territoriale che accompagna il mondo del vino italiano. Con questa edizione si chiude un ciclo editoriale che vedrà la luce di un nuovo progetto il prossimo anno, con una attenzione particolare allo stile narrativo che contraddistingue i Sommelier Ais e, non ultimo, alla sostenibilità.

Guida Vitae di Ais, il programma di Firenze

La Guida Vitae di Ais verrà svelata ufficialmente il 16 novembre a Firenze, quando si potranno degustare i vini selezionati e non solo. Ecco il programma della giornata: