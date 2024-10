Legre, l'esclusivo primo distillato di caffè Panama Geisha

Legre è un acronimo di Legacy Reserve ed è un distillato green nel senso che per prepararlo viene usata l'intera pianta del caffè Panama Geisha, uno tra i più prestigiosi al mondo. E quando diciamo tutta, intendiamo proprio tutta: il fiore bianco, dolce e delicato; la polpa rossa, fruttata e resinosa; e il chicco verde, non tostato.

Che cosa è Legre?

«Fiore, polpa e chicco vengono distillati singolarmente, per enfatizzarne profumi e aromi. L'aspirazione è quella di valorizzare ogni parte della pianta per offrire un distillato lussuoso e raffinato, nel nome della sostenibilità», spiega il produttore americano Justin Boudeman, fondatore di Longboard Specialty Coffee a Boquete (Panama) e coltivatore della varietà Geisha che insieme allo chef Alessandro Gilmozzi patron del ristorante stellato El Molin di Cavalese, al pizza chef Corrado Scaglione, alla guida del Lipen e di Cerere, a Canonica di Triuggio e a Francesco Bernasconi, ceo di BLK SHP (società di rappresentanza) e direttore commerciale di Untold Coffee Lab, che ha dato vita al progetto con il supporto di Mauro Dolzan, sesta generazione della distilleria Villa de Varda. Prodotto per ora in appena 700 bottiglie numerate, Legre è venduto in un elegante cofanetto riciclabile al prezzo di 1500 euro a bottiglia.

In linea con il posizionamento super lusso di Legre, la sua presentazione è stata organizzata in pompa magna in un luogo simbolo del luxury milanese, la sala al piano superiore del ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele. All'evento c'erano colleghi giornalisti, influencer e operatori del settore. Tra cui anche lei: Terry Monroe, da oltre 25 anni al timone del suo Opera 33, cocktail bar in via Farini a Milano, e consulente mixology per aziende di piccole e grandi dimensioni (un nome su tutti, Castagner). E proprio a lei abbiamo chiesto di analizzare questo nuovo distillato che aspira a conquistare il mercato del super lusso.

Legre, parola a Terry Monroe

«Legre è un prodotto raffinato e delicato, dalla personalità definita e unica, caratterizzato dal profumo di pianta di caffè con spiccate note erbacee e floreali. La sua importante gradazione alcolica (ben 47 gradi) non risulta per nulla invadente perché il profumo floreale è avvolgente e delicatamente ruffiano», commenta Terry Monroe. Parliamo di un distillato pensato per un pubblico di nicchia e non solo per il prezzo.

«È un prodotto di difficile comprensibilità a livello di massa perché la cultura del caffè in Italia poggia su riferimenti culturali legati al nostro territorio. Conquisterà il palato di un target high spending di persone che per lavoro o piacere hanno potuto conoscere in modo approfondito Panama e il caffè Geisha e penso trovi il suo migliore posizionamento nei ristoranti di super lusso, che siano stellati o dentro hotel luxury» aggiunge la titolare di Opera 33, che sta per uscire per Hoepli con un saggio sulla mixology. Quanto all'ipotesi di usare Legre in miscelazione, Monroe lo sconsiglia: «Prodotto dal gusto delicato, usato nei drink rischi di farlo scomparire. L'ideale è degustarlo liscio o con ghiaccio, alla fine è un prodotto da meditazione».