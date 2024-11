Êra Passito: l'innovativo progetto enologico di Baglio di Pianetto

Un nuovo progetto enologico per valorizzare ancora di più Baglio di Pianetto, cantina siciliana creata nel 1997 dal veneto Paolo Marzotto, convinto delle grandi potenzialità di quest'area per la produzione di vini di qualità. Tant'è che con il nuovo progetto, il nipote di Marzotto, Grégoire Desforges, subentrato alla madre nella conduzione dell'azienda, vuole essere testimone del territorio in cui batte il cuore della cantina. Oggetto del progetto, infatti, è un passito, Êra, dal palato che affascina i sensi e un'inaspettata freschezza che ambisce a fondere passato, presente e futuro sia della cantina sia dei terroir dove sono presenti le forniscono le uve per la sua produzione. Si tratta di uve moscato della Val di Noto utilizzate per produrre i vini di annate storiche che si uniscono, in una perfetta sequenza temporale, all'ultima annata delle uve provenienti dai vigneti dell'anfiteatro montuoso che abbraccia Santa Cristina Gela, dove oggi si concentra la nuova visione enologica di Baglio di Pianetto.

Êra, il nuovo passito di Baglio di Pianetto

Êra, come è nato il progetto

Per questo progetto di rinascita, Grégoire si avvale della consulenza enologica di Graziana Grassini, che da quest'anno è l'interprete dei vini dell'azienda; nonché, da poco più di un anno, è affiancato da Dante Bonacina come ceo di Baglio di Pianetto che in occasione dell'anteprima organizzata a Milano, ha evidenziato che «Êra Passito racconta il “viaggio” dei nostri vigneti di uve moscato, dal sito di Noto alle alture di Contrada Pianetto. Destinato a diventare un passito di montagna, sintetizza il manifesto stesso della nostra cantina, che nel suo vino vuole esprimere l'ecosistema culturale e ambientale in cui è radicata». E, aggiungeGrassini: «Reinterpretare un vino della tradizione siciliana, rendendolo ancora più unico grazie all'attenta ricerca enologica volta a valorizzare l'espressione del territorio, racconta molto di questa nuova sfida e dell'approccio di Baglio di Pianetto al vino». Nel corso dell'incontro milanese, Desforges, che ha visitato cantine di 70 paesi prima di ritornare in Sicilia non come ospite degli amati nonni, ma come “conduttore” della loro azienda, ha detto che questo nuovo progetto enologico vuole ribadire il legame con il proprio territorio, popolato dalla comunità Arbëreshe fin dal 1400, attraverso il suo stesso nome. Êra, in lingua arbëreshe, significa vento, soffio, aroma.

Êra, che vino è

La freschezza di questo passito, che si ritrova tanto nel nome quanto al palato, evoca l'escursione termica dei vigneti d'altura che rendono unici e distintivi i vini di Baglio di Pianetto. Poi c'è l'abito, importante, perché Bonacina è convinto che la volontà di distinguersi passa necessariamente per l'”abito” di questo passito dalla delicatezza esemplare. Infatti, l'illustrazione che decora l'etichetta celebra un fiore rarissimo che cresce solo nel territorio di Baglio di Pianetto (in meno di un ettaro sul Monte Pizzuta, il rilievo più alto delle cime di Piana degli Albanesi), la viola ucrina. La particolare forma della bottiglia in vetro vuole invece ricordare la più elegante parfumerie francese e l'alchimia della bellezza: è un invito a prendersi del tempo. Il tappo, sempre in vetro, garantisce la perfetta conservazione del vino e un eventuale riutilizzo del packaging.

Êra è disponibile in 2 formati: 750 ml e 250 ml

Morbido al palato e con una gradazione alcolica di 13.5°, nelle intenzioni della triade che porta avanti Baglio di Pianetto, Êra vuole essere un vino amabile che bilancia dolcezza e acidità tra intenso agrume, note di miele e frutta candita. Ideale non solo per il fine pasto, è un passito versatile e caleidoscopico. All'evento milanese è stato abbinato ad un dolce creato appositamente per questo passito (e presentato in anteprima) da Riccardo Schiavi, titolare della celebre pasticceria bergamasca La Pasqualina, che lo ha chiamato Pan d'Era. Êra è disponibile in 2 formati: 750 ml e 250 ml, capacità che si presta anche a piccole e preziose idee regalo.

Baglio di Pianetto

Via Francia - 90030 S. Cristina Gela (Pa)

Tel 091 8570002