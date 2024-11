Fine di anno spumeggiante per l’Asti Docg, tra sport e festività

L’Asti Docg, la storica denominazione spumantistica italiana, si prepara a concludere il 2024 con un bilancio di eventi che spaziano dallo sport alle celebrazioni delle festività. Dopo essersi confermata per il terzo anno consecutivo come official sparkling wine e silver partner delle Nitto Atp Finals, il Consorzio di tutela dell’Asti Docg arricchisce il calendario torinese con una serie di appuntamenti collaterali volti a promuovere il legame tra vino, territorio e solidarietà.

Con l’arrivo delle festività, Asti Spumante e Moscato d’Asti tornano protagonisti delle celebrazioni familiari

Il tennis a Torino e la partnership con le Nitto Atp Finals

Dal 10 al 17 novembre, Torino ha accolto i migliori tennisti del mondo per le Nitto Atp Finals, evento attesissimo nel panorama sportivo che vedrà sfidarsi le otto stelle del ranking mondiale, tra cui Jannik Sinner. In parallelo alle gare, il Consorzio dell’Asti Docg ha organizzato diversi eventi per celebrare la denominazione e il territorio piemontese, affiancando le competizioni sportive con degustazioni e momenti di condivisione.

Tra le iniziative di rilievo, il 5 novembre si è tenuta la “Window Opening Ceremony and Shopping Night” presso la Rinascente di via Lagrange a Torino, in cui l’Asti Spumante e il Moscato d’Asti sono stati protagonisti nell’area dedicata al wine&food, anticipando il clima delle Finals e offrendo al pubblico un assaggio delle eccellenze enogastronomiche piemontesi.

Solidarietà con il Charity Brunch e asta di cimeli sportivi

Uno degli appuntamenti più sentiti è stato il Charity Brunch del 12 novembre, ospitato dal Museo del Cinema di Torino, dove il Consorzio ha messo all’asta alcuni cimeli sportivi, tra cui memorabilia del tennista e brand ambassador Lorenzo Sonego. Il ricavato andrà alla Fondazione Ricerca Molinette, ente che sostiene la ricerca scientifica presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Città della Salute e della Scienza” di Torino. Questo evento sottolinea come lo sport e la solidarietà si intreccino a sostegno di una causa nobile, confermando l’impegno dell’Asti Docg per il benessere della comunità.

Degustazioni e fan village: l’Asti Docg alla Inalpi Arena

Per tutta la durata delle Nitto Atp Finals, l’Asti Docg è stato presente all’Inalpi Arena con degustazioni delle sue bollicine aromatiche nella lounge Haier il 15 novembre e con uno spazio dedicato all’interno del Fan Village. In questo modo, l’aroma e il sapore distintivo dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti saranno protagonisti sia per gli appassionati di sport sia per gli ospiti e i talent che potranno godere di un brindisi nel contesto di un grande evento internazionale.

Le feste natalizie e l’Asti Docg: una tradizione che si rinnova

Se novembre vede l’Asti Docg brillare accanto al tennis, dicembre è sinonimo di tradizione natalizia. Con l’arrivo delle festività, Asti Spumante e Moscato d’Asti tornano protagonisti delle celebrazioni familiari, accompagnando i dolci tradizionali come pandoro e panettone. Questi vini aromatici sono simbolo di festa e convivialità da oltre un secolo e, negli ultimi anni, sono anche richiesti nel settore della mixology.

Nel periodo delle feste del 2023, ben trenta milioni di bottiglie di Asti Docg sono state stappate, testimoniando l’importanza di questa denominazione che rappresenta per molti il gusto della condivisione e dei brindisi casalinghi, soprattutto durante Natale e Capodanno.

Asti Docg: la mixology con il Christmas Vibe

La duttilità dell’Asti Docg ha portato alla creazione di cocktail innovativi, come il Christmas Vibe, drink ideato dal bartender Giorgio Facchinetti a base di Moscato d’Asti, anice stellato, scorza d’arancia e soda ai frutti rossi con cannella. La bassa gradazione alcolica di questi vini li rende ideali per accostamenti originali e apprezzati da un pubblico che cerca esperienze di consumo leggere ma di qualità. Questo cocktail natalizio incarna un approccio contemporaneo all’uso dei prodotti piemontesi, offrendo un’alternativa sofisticata e creativa al brindisi tradizionale.

Le festività rappresentano per l’Asti Docg un momento cruciale per incontrare e coinvolgere il pubblico, celebrando insieme le ricorrenze di fine anno. Grazie alla versatilità e al valore simbolico che portano con sé, Asti Spumante e Moscato d’Asti sono apprezzati in tutto il mondo e continuano a rappresentare l’anima autentica delle festività italiane.

