L'impegno del Gruppo Lunelli verso ambiente e iniziative solidali

Il Gruppo Lunelli ha presentato per la prima volta il suo Report di Sostenibilità, un documento che raccoglie le iniziative delle sue aziende del settore beverage, impegnate a conciliare la crescita economica con la responsabilità sociale e ambientale. Il Report raccoglie il percorso di sostenibilità intrapreso non solo da Ferrari Trento, ma anche da altre realtà del Gruppo come Surgiva e Bisol1542, in un’ottica di sviluppo responsabile e di lungo termine.

«Dopo aver formalizzato per tre anni in un Report il percorso di sostenibilità di Ferrari Trento, abbiamo voluto estendere questa pratica a tutto il Gruppo», ha sottolineato Matteo Lunelli, Amministratore Delegato del Gruppo. «Il nostro obiettivo è quello di creare un valore condiviso, generando benessere, sicurezza e bellezza per tutti gli stakeholder».

Iniziative per l'ambiente e il sociale

Un’importante componente del percorso di sostenibilità del Gruppo Lunelli riguarda l’ambiente, con azioni che spaziano dalla certificazione biologica dei vigneti di proprietà in Trentino, Toscana e Umbria, all’uso di energie rinnovabili e alla riduzione delle emissioni di CO 2 . Ferrari Trento e Surgiva, in particolare, hanno già ottenuto la certificazione Carbon Neutral, avendo azzerato tutte le emissioni dirette dell’azienda tramite la riduzione e la compensazione della CO2 prodotta.

Ma la sostenibilità del Gruppo Lunelli va ben oltre l’aspetto ambientale. Camilla Lunelli, Vicepresidente di Ferrari Trento e Direttrice della Comunicazione del Gruppo Lunelli, ha sottolineato che la visione del Gruppo si estende anche alla cura del benessere dei dipendenti, con programmi di welfare aziendale, e al sostegno di iniziative benefiche. Questi progetti includono attività sul territorio e iniziative a favore dei giovani, come i progetti “Io non me la bevo” e “Adotta una scuola”.

“Bollicine Solidali”: il progetto di Ferrari Trento per Azione contro la Fame

Il Gruppo Lunelli ha anche dato il suo supporto a “Ristoranti contro la fame”, una delle più grandi campagne solidali della ristorazione in Italia, che ha preso il via il 16 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione. La decima edizione dell’iniziativa coinvolge oltre 200 ristoranti in tutta Italia. Nel contesto di questa campagna, Ferrari Trento, l’acqua minerale Surgiva e il ristorante stellato Locanda Margon si sono uniti per raccogliere fondi destinati a Azione contro la Fame.

Con il progetto “Bollicine solidali” Ferrari Trento dona fino a 2.000 bottiglie di Ferrari Maximum Blanc de Blancs, che saranno vendute a 50 euro ciascuna in ristoranti aderenti. L’intero ricavato andrà a sostenere i progetti di Azione contro la Fame, che promuovono la sicurezza alimentare in Italia (Napoli e Milano) e in paesi come Libano, India e Repubblica Centrafricana.

Locanda Margon, il ristorante stellato del Gruppo Lunelli, partecipa all'iniziativa proponendo per tutto il periodo della campagna, fino al 31 dicembre, il Risotto al latte di capra di maso Margon, sugo di zucca arrosto, scorze di limoni del Garda e semi di zucca tostati quale piatto solidale che contribuirà a sostenere i progetti di Azione contro la Fame.

Lo chef Edoardo Fumagalli ha inoltre promosso, lo scorso 28 ottobre, una cena solidale a 4 mani con lo chef Domenico Candela del bistellato George Restaurant di Napoli.

«Siamo molto lieti di sostenere un’iniziativa che vede i protagonisti della ristorazione fare squadra per una causa così importante e affine al proprio mondo,» ha dichiarato Camilla Lunelli «Ho avuto modo di conoscere personalmente e apprezzare le attività di Azione contro la Fame nei paesi in cui opera e mi fa quindi particolare piacere che Ferrari Trento, Surgiva e Locanda Margon contribuiscano a sostenerle».

