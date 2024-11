Occhio di Pernice Fonti e Lecceta 2016 di Torre a Cona

L’Occhio di Pernice Fonti e Lecceta si distingue per un colore ambra scuro e brillante, con sfumature granate. Il bouquet è di rara complessità e finezza, ricco di aromi di frutta secca, datteri e albicocca disidratata. Emergono note di miele di castagno, cannella, vaniglia e cardamomo, accompagnate da sfumature balsamiche e frutta candita. Al palato, morbidezza, acidità e struttura si fondono in armonia, offrendo un sorso profondo e persistente, in cui tornano gli aromi di frutta secca e spezie, bilanciati da una freschezza inaspettata e da una texture leggera.

L’inverno 2016 ha visto temperature insolitamente alte con abbondanti piogge a febbraio, seguito da una primavera piovosa e mite che ha anticipato la germinazione all'ultima settimana di marzo. Le abbondanti riserve d'acqua nel terreno e il clima caldo di aprile hanno favorito una crescita vegetativa rapida e regolare. Maggio è stato secco e soleggiato, ideale per una buona fioritura e allegagione. L’estate è stata ottimale, con scarse piogge e alte temperature in luglio e agosto. La forte escursione termica notturna ha favorito una maturazione delle uve equilibrata, creando vini dal profilo aromatico complesso e con un'ottima acidità. Vincitore della Gran Medaglia d'Oro al Concours Mondial de Bruxelles.

Vitigno

100% Sangiovese

Produzione:

800 bottiglie

Epoca di vendemmia

Inizio di ottobre

Appassimento

Uve poste in cassette fino a gennaio, in ambiente asciutto e ventilato

Fermentazione

In caratelli di rovere di Slavonia da 50 litri

Affinamento

5 anni in caratelli di rovere di Slavonia da 50 litri

Grado alcolico

14,5% Vol.

Temperatura di servizio

10°C

