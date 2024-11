Dal Moscato al [“Re Giorgio”]: i vini de La Trava nelle Langhe

Nel cuore delle Langhe, Patrimonio Mondiale dell’Unesco dal 2014, si erge l’Azienda Agricola La Trava, un’icona di tradizione e innovazione vinicola. Situata sulle colline di Mango, in provincia di Cuneo, La Trava nasce nel 1999 dalla passione e dall’ambizione di Giorgio e Maria Grazia, decisi a ridare vita alla storica cascina di famiglia. Spinti dall’amore per il territorio, la coppia inizia a produrre il primo Moscato nel 2000, dando avvio a un progetto che unisce cultura e rispetto per la natura.

I vigneti dell'Azienda Agricola La Trava nelle Langhe

Essere parte di un’area designata Patrimonio Mondiale Unesco conferisce all’azienda un ulteriore livello di responsabilità: quella di preservare e valorizzare l’essenza dei paesaggi vitivinicoli delle Langhe-Roero e Monferrato. In questa cornice, La Trava si impegna a tutelare l’identità culturale e naturale del luogo, riconoscendo l’eredità storica e la biodiversità che caratterizzano questa terra.

Semplicità e rispetto: la filosofia di La Trava

La filosofia de La Trava è guidata da un unico principio: la semplicità. Ogni fase, dalla coltivazione delle viti alla produzione del vino, è condotta nel pieno rispetto dell’ambiente circostante. I filari della vigna si colorano di verde naturale, sia per la presenza delle piante, sia per l’erba che cresce rigogliosa tra le viti, creando un ecosistema sano e bilanciato. La Trava punta esclusivamente su vitigni autoctoni, un elemento distintivo che preserva la più autentica identità del territorio, esprimendo nel vino tutto il carattere delle Langhe.

Le uve moscato dell'Azienda Agricola La Trava

Dal 2015, La Trava integra ai metodi di lavorazione tradizionali alcune tecniche di produzione innovative. Questo approccio consente di esaltare aspetti del vino spesso poco esplorati, unendo ricerca e sviluppo alla tradizione. Lo scopo è valorizzare il gusto autentico del vitigno, preservando la sua integrità e aggiungendo nuove sfumature che incontrano i palati moderni senza compromettere la qualità e la purezza.

Il Langhe Rosso Doc “Re Giorgio”: eccellenza delle Langhe

Tra le etichette di punta dell’azienda spicca il Langhe Rosso Doc “Re Giorgio”, un vino dal colore intenso e dal bouquet complesso che evoca frutta rossa matura, peperone, fiori e spezie.

Il Langhe Rosso Doc “Re Giorgio” dell'Azienda Agricola La Trava

In bocca si presenta pieno, equilibrato, con una morbidezza elegante e tannini raffinati, lasciando un retrogusto piacevole e persistente. Questo vino è un tributo al territorio e alla maestria della famiglia Trava, che da anni si impegna a offrire un prodotto unico e di qualità.

Azienda Agricola La Trava

SP51 2 - 12056 Mango (Cn)

Tel 0141 89591