Gewürztraminer Bio Vegan Trentino Doc 2023 di Cantina Aldeno

Cantina Aldeno, fondata nel 1910 e situata vicino a Trento, è rinomata per la qualità delle sue uve e per l’equilibrio tra tradizione e innovazione. Con 344 ettari di vigneti coltivati da 270 soci, produce sia vini fermi sia spumanti Trentodoc. La cantina si distingue per l’approccio sostenibile e per essere stata la prima cooperativa trentina certificata bio e biovegan. Questa filosofia si riflette nei suoi vini, curati con metodi che rispettano il territorio. Al Mondial des Vins Extrêmes 2024, il Gewürztraminer Bio Vegan Trentino Doc 2023 ha ottenuto la gran medaglia d’oro, confermando la qualità che Cantina Aldeno promuove con dedizione, anche nei mercati emergenti.

Classificazione

Trentino | Denominazione di origine controllata

Vitigno

100% Gewürztraminer da uve biologiche

Zona di produzione

Colline di Trento

Metodo di coltivazione

Guyot

Raccolta

Manuale

Vinificazione

Ciclo ridotto di criomacerazione; fermentazione e affinamento in serbatoi di acciaio inox

Note di degustazione

Vino dal profumo e sapore distinti; ben strutturato, sapido e persistente

Gradazione alcolica

13% vol.

Formato disponibile

75 cl

Temperatura di servizio

12°-14° C

Cantina Aldeno

Via Roma, 76 - Aldeno (Tn)

Tel 0461 842511