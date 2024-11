Ecco la guida per trovare ristoranti e wine bar che servono top Champagne

Se siete amanti delle bollicine francesi e vi piace l'idea di esplorare nuovi locali dove stappare un'ottima bottiglia di Champagne, è arrivato il progetto che fa per voi. Si chiama “Itinerari di Champagne” ed è una mappa interattiva che permette di scoprire ristoranti e wine bar in tutta Italia con le migliori carte di Champagne, selezionate per e dagli appassionati. Ideata dalla community TopChampagne, la piattaforma permette di trovare in un solo clic i luoghi perfetti per degustare l'amata bollicina francese in ogni angolo del Bel Paese.

Itinerari di Champagne: la guida ai ristoranti e wine con le migliori carte

"Itinerari di Champagne": una guida ai locali con le migliori carte in Italia

“Itinerari di Champagne” è un'idea semplice, ma geniale. Una cartina completa e aggiornata, frutto dei suggerimenti dei membri della community di TopChampagne, la più grande in Italia per gli appassionati di bollicine francesi, creata da Andrea Silvello. L'obiettivo è chiaro: rendere omaggio allo Champagne con un tour enogastronomico da nord a sud dello Stivale, segnalando i migliori ristoranti e wine bar dove ordinare etichette d'eccellenza. Il progetto, nato con il coinvolgimento diretto degli amanti dello Champagne, consente agli utenti di contribuire alla crescita della mappa, segnalando i locali con le carte vini più interessanti. Al momento del lancio, dopo appena poche settimane di attività, sono già state censite circa 200 destinazioni, tutte selezionate per la qualità e la varietà delle loro proposte di Champagne.

"Itinerari di Champagne" per scoprire le destinazioni del bere bene

In un'epoca in cui esistono tante piattaforme e app per gli amanti della buona cucina, mancava uno strumento dedicato esclusivamente agli appassionati del “bere bene”, in particolare dello Champagne. Ed è qui che “Itinerari di Champagne” si distingue, offrendo agli utenti la possibilità di scoprire i locali italiani dove è garantito un ottimo calice di Champagne. A differenza di altre guide, questa mappa si focalizza esclusivamente sui luoghi che propongono una selezione significativa e varia di Champagne, rendendola un vero e proprio riferimento per chi desidera gustare la celebre bollicina francese nel posto giusto.

La mappa è consultabile attraverso Google Maps e accessibile direttamente dal portale di TopChampagne, con una pagina dedicata all'iniziativa. Qui, gli appassionati possono trovare informazioni sui locali segnalati dalla community, ognuno dei quali ha superato un processo di selezione basato sulla qualità della sua carta Champagne. Due sono le tipologie di destinazioni: i ristoranti e wine bar consigliati dai membri della community e i locali partner che presentano in carta le etichette della selezione TopChampagne. L'interfaccia intuitiva e la possibilità di consultare i suggerimenti degli altri utenti rendono la mappa uno strumento pratico e facilmente fruibile.

Criteri di selezione: qualità e varietà per tutti i palati

Ma come vengono scelti i locali che entrano a far parte di “Itinerari di Champagne”? I criteri alla base della selezione sono rigorosi e mirano a garantire la massima qualità. Una buona carta Champagne, per guadagnarsi un posto nella mappa, deve proporre una varietà interessante e ben bilanciata, unendo etichette di piccoli produttori indipendenti (i Vigneron) e grandi Maison, differenti vitigni e annate, in un mix che rifletta la ricca offerta della regione francese. In questo modo, “Itinerari di Champagne” offre un panorama completo della produzione champagne, dalle etichette più note fino a quelle meno conosciute, garantendo esperienze di degustazione uniche e accessibili a ogni tipo di palato.

Itinerari di Champagne: la guida completa per gli amanti delle bollicine francesi in Italia

Non solo città e mete centrali, ma anche località periferiche sono coperte da questa nuova guida, pensata proprio per rendere accessibile la cultura dello Champagne anche a chi si trova lontano dalle grandi città. Una volta completata la fase di mappatura iniziale, TopChampagne procederà con una segmentazione delle destinazioni, per dare ulteriore valore alle wine list più raffinate e variegate. Con questa organizzazione, la mappa permetterà a tutti gli appassionati di orientarsi al meglio tra le proposte di Champagne in ogni regione italiana.

La mappa è disponibile al seguente link!