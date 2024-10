£$Joy is in the air:$£ il 60° anniversario di Champagne Jacquart a Milano

Il lussuoso hotel 5 stelle Château Monfort di Milano ha ospitato uno storico mattatore del lusso: lo champagne Jacquart, in occasione del 60° anniversario della Maison transalpina. Fondata nel 1964, la Maison Jacquart nacque con l'obiettivo di mettere a fattor comune l'esperienza di una trentina di vignerons-artigiani, intenzionati a condividere il loro talento e i loro vigneti per produrre grandi vini. Il tema dominante era ed è quello di “Mosaïque”: e non solo di cru, cosa scontata in un territorio come lo Champagne, visto che la nozione di mosaico si amplia fino a comprendere i terroir e i le differenti filosofie produttive che si mettono in gioco. Cresciuta negli anni con l'inserimento di nuovi soci, Jacquart oggi copre 300 ettari distribuiti su più di 60 cru in tutte le aree della Champagne. La varietà di queste parcelle riesce a esprimere una notevole diversità, oltre alla personalità ben riconoscibile di Jacquart.

Champagne Jacquart: 60 anni di eleganza e innovazione

L'azienda pone da sempre lo Chardonnay al primo posto per la sua eleganza e capacità d'invecchiamento. Il dosaggio leggero e il processo di vinificazione innovativo mettono in luce l'identità precisa della Maison e il suo stile sincero e diretto. Per scelta, champagne Jacquart viene affinato solo in acciaio inox senza passaggi in legno, esaltando così le caratteristiche varietali dell'uva e di ogni singola parcella, che si traducono in freschezza e vivacità.

“Joy is in the air”: lo slogan di Jacquart per il 60° anniversario della Maison

«Lo slogan prescelto per il sessantesimo compleanno di Jacquart - ha dichiarato l'export manager, Thibault Darodes de Tailly - è “Joy is in the air”, con cui vogliamo celebrare la maturità piena di un'azienda ormai affermata , che però non dimentica mai l'importanza del progettare e proiettarsi nel futuro: maturi ma non vecchi, lo spirito è sempre giovanile».

Joy is in the air: Jacquart celebra 60 anni di successi

«La gioia che si spande nell'aria è legata alla possibilità di godersi un lusso non scontato, ma moderno ed elegante, un piacere semplice ma raffinato, anche per celebrare ogni giorno i nostri piccoli successi in compagnia di un amico come il méthode champenoise, un tocco di genio riconosciuto come tale lungo tutti i suoi 350 anni di vita - ha aggiunto Darodes de Tailly. Il nostro “Joy is in the air” trae ispirazione dalla bellezza dei piccoli gesti, che possiamo e dobbiamo vivere quotidianamente per colorarci la vita, componendo così un bellissimo “Mosaïque”, concetto che ha ispirato i fondatori di Jacquart e continua a farlo. Le tessere del mosaico sono i viticoltori, i vitigni, gli impianti che di volta in volta donano la loro essenza ad ogni bottiglia».

Jacquart, il lancio di un nuovo vino per il 60° anniversario

Il culmine della degustazione offerta a giornalisti ed esperti da Jacquart è stato il lancio del Mono Cru Ay 2018 Blanc de Noirs, un'espressione del terroir di Ay, frutto di una vendemmia magnifica, senza complessità, con ottima maturazione delle uve. Eccezionalmente è un pinot noir in purezza, scelto proprio per la sua complessità. Joëlle Weiss, l'enologa della Maison, lo definisce un “addictive champagne”, potente e succoso, perfetto per i festeggiamenti estivi. Ma in assaggio c'erano anche: