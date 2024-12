Ruffino, un percorso alla scoperta dell'essenza del Chianti Classico

Ilario e Leopoldo fondarono la cantina nel 1877. Da qui il lavoro di Ruffino è proseguito fino a far nascere e crescere un’importante realtà imprenditoriale nel campo del vino, divenuta nel tempo un riferimento mondiale del Chianti Classico. Con il passaggio al colosso statunitense Constellations Brands ha allargato la propria visione estendo i confini oltre le storiche tenute toscane (sei tenute dislocate al centro delle principali denominazioni), arrivando al Veneto. Ruffino è attenta alla responsabilità sociale di impresa e fonda il proprio impegno su tre aspetti principali. L’ambiente e non solo con le crescenti scelte nel biologico. Il bere responsabile e l’impegno verso gli altri, come attesta il bilancio di sostenibilità aziendale. Nel 2023 ha acquistato 15 ettari di vigneto divisi in due zone diverse nella Costa degli Etruschi.

Ruffino è divenuta nel tempo un riferimento del Chianti Classico

Ruffino, la degustazione

Alauda Rosso Igt Toscana 2020

Iniziamo la nostra degustazione con l’Alauda Rosso Igt Toscana 2020, da uve Cabernet, Merlot e Colorino. Profuma di cassis, garofano, liquirizia ed eucalipto, poi vaniglia e legno di cedro. Sorso caldo, con trama tannica tenace e freschezza appena prevaricata dalla nota alcolica.

Modus Primo Toscana Igt 2020

Il Modus Primo Toscana Igt 2020, da uve Merlot, Cabernet Sauvignon e Sangiovese ha esordio olfattivo di marasca, sciroppo di ribes e glicine, cui seguono spunti di liquirizia e aghi di pino. Volume liquido ampio di alcol e tannino, con succosità e saporosità del frutto che escono nel finale.

Ruffino, alcuni vini degustati

Romitorio di Santedame Chianti Classico Docg Gran Selezione Ruffino 2020

Romitorio di Santedame Chianti Classico Docg Gran Selezione Ruffino 2020 risplende rubino con riflessi granato. Ha una tessitura odorosa elegante, ancora in parte da farsi, di confettura di amarene, ribes viola appassita, noce moscata e paprika, con folate di note oaky, fungo, muschio e note fumé. Timbri fruttati integri al gusto, sorretti da tannini energici e ben fatti, in armonia con la freschezza. Sviluppo gustativo materico. Finale lungo e sapido.

“Riserva Ducale Oro” Chianti Classico Docg 2020 Gran Selezione Tenute Ruffino

“Riserva Ducale Oro” Chianti Classico Docg 2020 Gran Selezione Tenute Ruffino, da uve Sangiovese in prevalenza, ha un colore rubino granato molto intenso e vivo. Trova al naso fragranza e intensità con un gioco bilanciato tra toni fruttati rigogliosi e rimandi di sottobosco e spezie, In bocca il sorso è succoso disteso e saporito.

Ruffino, altri vini degustati

Greppone Mazzi Brunello di Montalcino Docg Rosso 2019

Chiudiamo con il Greppone Mazzi Brunello di Montalcino Docg Rosso 2019. Esprime una complessità olfattiva di melagrana e ciliegia sotto spirito, viola macerata, pepe nero e tabacco Latakia. Equilibrio gustativo nella simbiosi tattile alcol-tannino, con finale all’arancia amara. Ruffino, baricentro fondamentale per il vino toscano in Italia e nel mondo.