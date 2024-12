Vini piemontesi negli Usa: ecco i 150 più presenti nei ristoranti a Natale

Un'occasione rappresenta un'opportunità unica per analizzare l'andamento del mercato e i gusti dei consumatori, rafforzando ulteriormente la presenza dei vini piemontesi negli Stati Uniti, un mercato sempre più attento alla qualità e alla tradizione. Il 18 dicembre 2024, presso il Castello di Grinzane Cavour (Cn), si terrà l'evento “L'annata vitivinicola in Piemonte 2024”, organizzato da Vignaioli Piemontesi. In occasione di questa manifestazione, Stevie Kim, fondatrice del podcast italiano Italian Wine Podcast, presenterà la lista dei 150 vini piemontesi più presenti nei ristoranti americani durante le festività di fine anno, come curata da Somm.ai.

Italian Wine Podcast presenterà la lista dei 150 vini piemontesi più presenti nei ristoranti americani per Natale

Vini piemontesi negli Usa, la selezione

Questa selezione è frutto di un'attenta analisi dei dati provenienti da oltre 50.000 ristoranti negli Stati Uniti. La selezione è stata curata da Jeremy Hart, chief strategy officer e co-fondatore di Somm.ai, un esperto regolare del Italian Wine Podcast, che fornisce aggiornamenti costanti sul mercato americano. L'obiettivo di questa lista è fornire agli enologi e ai produttori di vino un quadro completo sulle preferenze dei consumatori statunitensi, con l'intento di migliorare le vendite on-premise, ovvero nei ristoranti e locali.

Vini piemontesi negli Usa, i vincitori

Nel corso dell'evento, Kim approfondirà i dettagli della lista, con un focus particolare sui vini più venduti, evidenziando le tendenze emergenti nel mercato americano. Sarà anche l'occasione per la presentazione del suo nuovo libro, "Social, pr e media relations del vino", co-autore con Gino Colangelo, che esplora il mondo delle strategie di comunicazione nel settore vinicolo.

Il Barolo Docg Riserva Monfortino di Giacomo Conterno è il vino più costoso

Qualche anticipazione sulla composizione della lista è già stata fornita, così come il vino più costoso presente. Si tratta del Barolo Docg Riserva Monfortino di Giacomo Conterno. I vini rossi dominano la lista dei vini piemontesi più rappresentati nei ristoranti americani, con il Barolo Docg che si conferma come il leader incontrastato. La selezione delle 150 etichette più presenti evidenzia anche le tre denominazioni più rappresentate: al primo posto troviamo il Barolo Docg, che costituisce il 40,7% della lista, seguito dal Barbaresco Docg con il 14,7% e dal Moscato d'Asti Docg, che copre il 12%. Per quanto riguarda le categorie di vino, i rossi sono predominanti, con il 78% delle etichette selezionate, seguiti dai bianchi con il 21% e dagli spumanti, che occupano solo l'1% della lista.