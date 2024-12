Zodiaco e drink: ecco il cocktail che si sposa con il tuo segno

Hai mai immaginato che il tuo segno zodiacale potesse essere paragonato a un cocktail? Lo spiega Ellemme in AstroMixology. Un cocktail per ogni segno zodiacale (editore Libri Sandit) un testo leggero per un viaggio che parte dalla definizione dei tratti principali dei 12 segni dello zodiaco e arriva alle ricette e alle storie delle miscele che più ne racchiudono l'essenza. Ne abbiamo scelta una per segno.

Ariete - Velocity

Segno Cardinale di Fuoco, governato da Marte. L'Ariete è simbolo di iniziativa, velocità e forza. È l'energia dell'azione pura, spesso impulsiva e decisa. Il drink perfetto? Il Velocity, un cocktail forte, diretto e potente, servito con una scorza d'arancia. Il gin rappresenta la decisione di questo segno, mentre il Vermouth rosso evoca il colore e la forza pura di Marte.

Velocity, il cocktail degli Ariete (credits: Absolut)

Ricetta:

60 ml Dry Gin

10 ml Vermouth rosso

Servire con scorza d'arancia in coppetta da 120 ml.

Toro - Grasshopper

Segno Fisso di Terra, governato da Venere. Il Toro è concreto, goloso e amante dei piaceri della vita. Il Grasshopper, con il suo dolce sapore di menta e cacao, è il cocktail perfetto da dessert per chi ama godersi la vita senza fretta. E quindi per il Toro.

Grasshopper, il cocktail dei Toro

Ricetta:

20 ml Crema di menta verde

20 ml Crema di cacao bianco

20 ml Crema di latte

Agitare con ghiaccio e servire in coppetta da 110 ml, guarnendo con foglia di menta.

Gemelli - Bobby Burns

Segno d'Aria, governato da Mercurio. I Gemelli sono loquaci, amanti della comunicazione e dell'intelletto. Il Bobby Burns, dedicato al poeta Robert Burns, è un mix elegante e complesso che si adatta al carattere e alle doti dei Gemelli.

Bobby Burns, il cocktail dei Gemelli

Ricetta:

30 ml Vermouth rosso

30 ml Scotch Whisky

2 spruzzate di Bénédictine

Mescolare bene in un mixing glass con ghiaccio e servire con scorza di limone.

Cancro - Brandy Eggnogg

Segno Cardinale d'Acqua, governato dalla Luna. Sensibile elunatico, il Cancro ama ciò che è caldo, avvolgente e nostalgico. Il Brandy Eggnogg, tipico delle feste natalizie, simboleggia il bisogno di comfort e tradizione di questo segno.

Brandy Eggnogg, il cocktail dei Cancro

Ricetta:

40 ml Brandy

50 ml Latte

30 ml Sciroppo di zucchero

1 Tuorlo d'uovo

Agitare con ghiaccio e servire in un tumbler freddo, con spolverata di noce moscata.

Leone - Champagne Cocktail

Segno Fisso di Fuoco, governato dal Sole. Fiero e ambizioso, il Leone ama il lusso e adora essere al centro dell'attenzione. Il Champagne Cocktail, elegante e celebrativo, è il drink perfetto per chi appartiene a questo segno.

Champagne Cocktail, il cocktail dei Leone (credits: Bormioli Rocco)

Ricetta:

90 ml Champagne

10 ml Cognac

2 gocce Angostura Bitters

1 Zolletta di zucchero

Versare in una coppa Champagne e guarnire con scorza d'arancia e ciliegina.

Vergine - Penicillin

Segno di Terra, governato da Mercurio. Pratico e meticoloso, alla Vergine ben si addice il Penicillin, un cocktail sofisticato a base di scotch, limone, miele e zenzero, simbolo di rigore e benefici.

Penicillin, il cocktail dei Vergine

Ricetta:

60 ml Blended Scotch Whisky

7,5 ml Lagavulin 16y

22,5 ml Succo di limone

22,5 ml Miele

Pezzetti di zenzero fresco

Agitare, filtrare e servire in un old fashioned con fettine di zenzero fresco.

Bilancia - Spritz

Segno d'Aria, governato da Venere. Amante dell'armonia e della compagnia, alla Bilancia ben si addice lo Spritz, cocktail semplice, sinonimo di convivialità.

Spritz, il cocktail dei Bilancia

Ricetta:

90 ml Prosecco

60 ml Aperol, Campari, Select, Rouge et similia

Top di Soda

Servire in calice con ghiaccio e guarnire con fetta d'arancia.

Scorpione - Vesper

Segno d'Acqua, governato da Plutone. Misterioso e intenso, lo Scorpione si riconosce nel Vesper, il cocktail del doppiogiochista. Un mix elegante e letale, come il carattere di questo segno.

Vesper, il cocktail degli Scorpione

Ricetta:

45 ml Gin

15 ml Vodka

7,5 ml Lillet Blanc

Agitare e servire con twist di limone.

Sagittario - Barracuda

Segno di Fuoco, governato da Giove. Viaggiatore ed esploratore, il Sagittario trova la sua essenza nel Barracuda, un drink tropicale che evoca mari lontani e avventure esotiche.

Barracuda, il cocktail dei Sagittario

Ricetta:

45 ml Rum Gold

15 ml Galliano

60 ml Succo di ananas fresco

Un goccio di lime

Champagne

Servire in un ananas svuotato o in highball con decorazione esotica.

Capricorno - Bramble

Segno di Terra, governato da Saturno. Il Capricorno è ambizioso, determinato e disciplinato. Come il Capricorno, il Bramble è un cocktail essenziale e raffinato, simbolo di equilibrio e perseveranza. Nato negli anni '80 grazie al bartender Dick Bradsell, il Bramble compie 40 anni nel 2024, ma il suo fascino resta intramontabile.

Bramble, il cocktail dei Capricorno

Ricetta:

50 ml Gin

25 ml Succo di limone

12,5 ml Sciroppo di zucchero

15 ml Crème de Mûre

Filtrare su ghiaccio e guarnire con limone e more fresche.

Acquario - Paper Plane

Segno d'Aria, governato da Urano. L'Acquario è innovazione, rivoluzione, genialità fuori dagli schemi. È il vento che porta il cambiamento, l'aria frizzante che scuote l'ordinario. Visionario e ribelle, questo segno non segue la folla: crea nuove strade, guarda oltre. Nato nel 2007 grazie al bartender Sam Ross al Milk & Honey di New York, questo cocktail è un omaggio al mondo moderno, con un tocco nostalgico. Come l'Acquario, il Paper Plane è un mix di tradizione e innovazione: ingredienti classici reinterpretati in chiave contemporanea.

Paper Plane, il cocktail degli Acquario

Ricetta:

30 ml Bourbon

30 ml Amaro Nonino

30 ml Aperol

30 ml Succo di limone

Agitare e servire in coppetta cocktail.

Pesci - Bellini

Segno d'Acqua governato da Nettuno. I Pesci sono noti per la loro sensibilità, creatività e natura sognatrice. Il Bellini, con la sua combinazione armoniosa di Prosecco e purea di pesca bianca, riflette queste caratteristiche: la delicatezza del sapore richiama l'empatia dei Pesci, mentre l'eleganza del cocktail rispecchia la loro inclinazione artistica e la capacità di sognare ad occhi aperti. Creato nel 1948 da Giuseppe Cipriani, fondatore dell'Harry's Bar di Venezia, questo deve il nome al pittore rinascimentale Giovanni Bellini: il colore rosato del drink ricordava a Cipriani le tonalità presenti nelle opere dell'artista.

Bellini, il cocktail dei Pesci

Ricetta: