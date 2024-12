OroscoFood 2025: dalle stelle alla tavola, una ricetta per ogni segno zodiacale

Basta con gli oroscopi catastrofici, Mercurio retrogrado e Saturno contro! C’è un Oroscopo, dopo quello del vino, pensato per nutrire la speranza, i sogni e anche un po’ ingolosirti. Si tratta dell’OroscoFood, il nuovo modo di concepire cosa le stelle prevedono per te, pensando un po’ anche alla tua tavola. Che tu sia un appassionato di cucina o semplicemente un buongustaio, lascia che per il 2025 il tuo segno zodiacale ti guidi verso il piatto perfetto per affrontare i prossimi dodici mesi con più gusto.

Ariete: risotto allo zafferano

Audaci, testardi, sempre pronti a caricare a testa bassa la vita (e chi ci ruota attorno), gli Ariete possono trovare la carica nel risotto allo zafferano, un piatto vibrante, deciso ma che non rinuncia all’eleganza di essere una ricetta non adatta a tutti. L'oro della spezia esprime perfettamente lo spirito da protagonista impetuoso, ricordando un po’ anche un certo vello famoso, mentre la cremosità del risotto equilibra un po’ la loro testa, che forse alle volte ha preso un po’ troppe testate. Un consiglio? Impiattate lontano dai fornelli. Siete focosi già di vostro.

Toro: lasagne al forno

Cari Toro, nulla soddisfa il vostro amore per il comfort e la ricchezza terrena come una teglia fumante di lasagne. Strati di pasta, sugo corposo e besciamella cremosa celebrano il vostro gusto per la vita lenta e piena. Questo piatto vi ricorda di prendervi del tempo per godere delle cose semplici e indulgenti. E perché no, vi consiglia anche di tornare al gusto della tradizione.

Gemelli: poke bowl

I Gemelli sono curiosi, dinamici, indecisi e di gusti difficili: ecco perché per voi è perfetta una poke bowl, la massima espressione del “di tutto un po’”. Una base di riso con poi la possibilità di scegliere salmone marinato, avocado e topping esotici, rispecchiano la loro natura versatile e sempre alla ricerca di quel qualcosa in più. Nel 2025 dovete aprire ulteriormente la vostra mente, ad esempio come le poke bowl creative con ingredienti italiani, come burrata e pomodorini.

Cancro: minestra di legumi

Profondamente legati alla casa e alla famiglia, i Cancro trovano calore e conforto in una semplice minestra di legumi. Questo piatto rustico e nutriente è il simbolo della loro dedizione agli altri e della loro capacità di creare momenti intimi attorno a una tavola. Ricca di ingredienti come le emozioni che voi stessi nascondete, nel 2025 questo piatto vi ricorderà che è bello prendersi cura degli altri. Ma anche di voi stessi. Siate più originali e osate con erbe aromatiche per un tocco raffinato.

Leone: filetto al pepe verde

I Leone meritano un piatto che rifletta il loro status regale. Il filetto al pepe verde è elegante, intenso e richiede un tocco di maestria per essere preparato. Con quel tocco di teatralità che tanto vi piace, servitelo con un calice di vino rosso corposo per completare la vostra cena da re. Il consiglio del 2025 è di non gustarlo da soli.

Vergine: insalata di polpo e patate

Pragmatici e attenti ai dettagli, i Vergine preferiscono cenare fuori, cenare veloce, ma se proprio devono scegliere per qualcosa che li rappresenti, allora opteranno per piatti leggeri ma ricchi di sapore. L’insalata di polpo e patate è la combinazione perfetta di semplicità e precisione. Con il polpo cotto alla perfezione e un filo di olio d’oliva di qualità, questo piatto rappresenta la vostra essenza perfettamente in bilico tra salutisti e golosi. Per il 2025, optate anche per una variante vegana: ci sarà poco tempo di andare in palestra, meglio stare più attenti con la linea!

Bilancia: tagliolini al tartufo

Esteti per natura, ai Bilancia dedichiamo sapore e raffinatezza con dei tagliolini al tartufo. D’altronde, la vita di un Bilancia ruota intorno all'equilibrio (sempre in bilico) tra bellezza ed efficienza, sia nella tavola sia nella vita. Nel 2025, abbandonate il pragmatismo e fate dell’esagerazione il vostro mantra… anche a tavola. Celebrate l’anno con la vostra capacità di armonizzare bellezza e sostanza, proprio come il tartufo si bilancia col tagliolino.

Scorpione: gnocchi al nero di seppia (foto: ristorante pizzeria Pandy)

Misteriosi e intensi, gli Scorpioni amano piatti audaci e profondi. Ecco per voi gli gnocchi al nero di seppia. Il sapore iodato e il colore scuro sono una metafora della loro anima enigmatica. Nel 2025, aggiungete un tocco di peperoncino per accendere ulteriormente la vostra passione.

Sagittario: Pad Thai

Spiriti liberi e avventurosi, i Sagittario devono trovare la gioia nella varietà e nei gusti vivaci, per voi anche il cibo deve raccontare storie di viaggi e divertimento. Il Pad Thai, con i suoi sapori esotici e la sua anima conviviale, è il piatto perfetto per un 2025 in cui scoprire nuovi mondi… magari senza lasciare la cucina di casa e in compagnia degli amici.

Capricorno: ossobuco alla milanese

Determinati e tradizionali, i Capricorno trovano nella cucina lombarda un alleato affidabile. L’ossobuco alla milanese, con il suo sapore ricco e la lunga cottura, è il simbolo della loro pazienza e dedizione. Voi siete il segno della perseveranza e del duro lavoro. Nel 2025, lasciate che questo piatto vi ispiri: anche le cose migliori della vita hanno bisogno di tempo per raggiungere la perfezione.

Acquario: pizza gourmet

Innovativi e fuori dagli schemi, gli Acquario meritano un piatto che rifletta la loro originalità e il loro amore per la condivisione. La pizza gourmet, con topping inusuali come fichi e gorgonzola o tartare di tonno, è il modo migliore per esprimere la vostra unicità. Divertitevi a sperimentare combinazioni sempre nuove nel 2025 e a condividerla con una persona speciale.

Pesci: tiramisù

Sognatori e romantici, i Pesci trovano nel Tiramisù il perfetto comfort food. I 2025 vi chiede di tornare alle origini, allora voi seguite la corrente con un dessert che non conosce tempo. Strati di savoiardi inzuppati di caffè e crema al mascarpone sono la coccola perfetta per i vostri animi delicati. Attenzione, però: non esagerate con il cacao… o con i sogni a occhi aperti!