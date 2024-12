P64: i nuovi Super Tuscan celebrano i 60 anni delle Cantine Ravazzi

San Casciano dei Bagni si è tinto dei colori del vino. Nella cornice incantevole della Val d'Orcia, Cantine Ravazzi ha presentato ufficialmente i suoi due nuovi vini, contraddistinti dall'etichetta P64. Un evento che ha riunito esperti del settore e appassionati, provenienti da ogni angolo d'Europa, all'interno dell'esclusiva lussuosa Fonteverde Spa. Un brindisi speciale per festeggiare 60 anni di passione. L'anteprima, infatti, si è svolta proprio in occasione del sessantesimo compleanno, Alberto Ravazzi, titolare delle storiche Cantine, in uno dei borghi più affascinati della Toscana, appena premiato dalle Nazioni Unite nella classifica “best tourism villages”, Il premio dà risalto a quei borghi in cui il turismo è custode della cultura e delle tradizioni locali, celebrando la diversità e offrendo opportunità e salvaguardia della biodiversità.

Alberto Ravazzi

Cantine Ravazzi, i nuovi vini P64

«Con i nuovi vini P64, i Ravazzi affrontano una nuova sfida - dice Alberto Ravazzi - andandosi a inserire e conquistare il mondo dei Super Tuscan, con l'obiettivo di una nicchia specifica e offrendo una qualità davvero elevata. Un Sangiovese e un Cabernet, espressione di un'evoluzione costante, che unisce il rispetto per la tradizione alla volontà di innovare. Un progetto ambizioso, che nasce dal desiderio di offrire ai palati più esigenti un'esperienza enologica unica». Dietro questa impresa, c'è l'impegno comune di una famiglia, che crede nel proprio lavoro, con grande passione per il vino e il territorio. Al fianco del titolare, sua moglie Roberta e i figli Francesco, Martina e Matteo che credono nella collaborazione e nella valorizzazione delle risorse locali.

P64, i nuovi vini di Cantine Ravazzi

Il P64 nasce proprio in virtù di questa evoluzione: un Sangiovese in purezza e un Cabernet Sauvignon. Il titolare affiancato dall'enologo Andrea Bernardini quindi dice: «Il Sangiovese, perché io sono nato all'ombra di questo vitigno, mi ricorda la mia infanzia. Il Cabernet Sauvignon, mi lega invece alla celebrazione dei vitigni internazionali, proprio perchè hanno aperto a me e alla mia azienda un mondo di possibilità». P64: un'evoluzione naturale per le Cantine Ravazzi, un viaggio sensoriale alla scoperta della Toscana più autentica, frutto di una passione tramandata di generazione in generazione. Il nome P64 non è casuale: P identifica la particella catastale dove sorge il primo vigneto impiantato dal padre di Alberto Ravazzi e 64 il suo anno di nascita. È un luogo speciale, carico di ricordi, dove il piccolo Alberto trascorreva i pomeriggi da bambino, osservando il lavoro dei vecchi viticoltori, veri maestri della vite, che hanno saputo trasmettere la loro passione.

Cantine Ravazzi, l'anteprima dei vini P64

P64 Sangiovese, un vino che colpisce per la freschezza abbinata alla struttura, morbidezza e nota di viola che rende deciso ma allo stesso tempo delicato. Tutto un altro carattere quello del “fratello” P64 Cabernet Sauvignon. Vino intenso, quello che ci si aspetta da un gran cabernet, molto rotondo, aromatico ma allo stesso tempo vellutato. Tannini morbidi ed eleganti, da lasciar invecchiare. Due prodotti davvero esclusivi, di cui la produzione non supererà le 1.000 bottiglie all'anno, una bottiglia elegante, con un'etichetta lavorata a mano da un artigiano locale e tutta la storia di oltre 60 anni di esperienza, raccolta in questi due prodotti.

Cantine Ravazzi si trova in Val d'Orcia, in Toscana

L'anteprima nazionale non è stata però solo l'occasione di scoprire alcuni dei prodotti più importanti di questa Cantina, oltre le sue affascianti novità, ma anche di assaporare una 24-ore immersi nell'autenticità di questo borgo. La giornata è iniziata infatti con un percorso termale Bioaquam eHydrotherapy con 22 differenti tipologie di idromassaggio presso la struttura Fonteverde, per poi continuare con una cooking class di pici toscani e ultimare con una cena all'insegna dei sapori più autentici della Val d'Orcia, presso il Ristorante Ferdinando I, con carpaccio di manzo marinato, pici al Ragù di cinta senese e salvia in crosta.