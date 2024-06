Alla scoperta del Metodo Classico Tallarini: tra Valcalepio e Scanzo

L'azienda vinicola Tallarini, situata a Gandosso (Bg), è un esempio di solidità e passione, caratteristiche tipiche delle terre bergamasche. Fondata da Vincenzo Tallarini oltre 40 anni fa, questa azienda coniuga la produzione e la maturazione dei vini con un'accoglienza calorosa ai visitatori, offrendo un'esperienza enologica completa.

La Cantina Tallarini a Gandosso (Bg)

La cantina Tallarini è suddivisa in tre aree principali: lavorazione, conservazione e degustazione. La sezione dedicata alla lavorazione ospita grandi vasche d'acciaio utilizzate per i vini bianchi, garantendo un processo di vinificazione che preserva la freschezza e gli aromi tipici delle uve. La sezione di conservazione è dedicata alle botti in legno, dove maturano i vini rossi e quelli destinati all'invecchiamento, conferendo loro complessità e profondità di sapore. Infine, la sala di degustazione è il luogo dove i visitatori possono assaporare i vini prodotti, immersi in un'atmosfera accogliente e raffinata.

Tallarini: vini nati da solidità e passione bergamasche

Tra le novità della cantina, spicca il Suadé, un vino ottenuto con il Metodo Martinotti, che esprime al meglio le potenzialità delle uve coltivate nei vigneti locali. Ogni anno la cantina produce circa 240.000 bottiglie, di cui 40.000 sono dedicate al Metodo Classico. Questa produzione include i classici vini della Valcalepio e della zona del Moscato di Scanzo, una delle denominazioni più prestigiose della regione.

Il metodo classico di Tallarini 1/4 La sboccatura 2/4 Il remuage 3/4 La sala degustazioni di Tallarini 4/4 Previous Next

Il Metodo Classico di Tallarini è rappresentato da cinque diverse declinazioni, tutte ottenute da uve Pinot Nero e Chardonnay. Ogni versione si distingue per la sua impronta piacevole ma intensa. Tra queste, la Cuvée 56*16 e il millesimato Anima Mellis sono particolarmente apprezzati. Quest'ultimo, disponibile con il millesimo 2006, è stato sboccato a maggio 2024 dopo ben 200 mesi di maturazione sui lieviti in bottiglia, un processo che gli conferisce un carattere unico e inimitabile.

La cantina Tallarini

La cantina Tallarini non è solo un luogo di produzione vinicola, ma anche una destinazione per gli appassionati di vino e per i visitatori che desiderano vivere un'esperienza enologica indimenticabile. La cantina apre le sue porte per gustosi percorsi di degustazione, che permettono di scoprire le diverse sfumature dei vini Tallarini. Inoltre, organizza picnic ed eventi, offrendo l'opportunità di godere del magnifico paesaggio circostante e di assaporare i vini in un contesto rilassante e naturale.

Cantina Tallarini

Via Fontanile - 24060 Gandosso (Bg)