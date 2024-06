Brut 700 Lost Edition: con Cusumano un brindisi per la biodiversità

Un ritrovamento fortuito ha dato vita a un'edizione limitata di un vino straordinario e ha acceso i riflettori sulla cruciale tematica della salvaguardia della biodiversità. Nelle cantine Cusumano, dopo oltre cinque anni, sono state ritrovate 1.100 bottiglie di Brut 700. Il tempo trascorso sui lieviti ha conferito a queste bottiglie un carattere unico, dando vita alla Brut 700 Lost Edition.

Nelle cantine Cusumano sono state ritrovate 1.100 bottiglie di Brut 700 oggi dedicate ad otto specie a rischio

Cusumano, un brindisi per la biodiversità

La scoperta di questo tesoro nascosto è stata l'occasione per Cusumano di celebrare la bellezza del territorio e impegnarsi concretamente nella sua tutela. Per questo motivo, l'azienda ha deciso di dedicare questa edizione limitata alla salvaguardia della biodiversità siciliana, gravemente minacciata dagli incendi del 2023 che hanno devastato l'isola.

Le bottiglie della Brut 700 Lost Edition sono vere e proprie opere d'arte. Al posto del leone del logo di Cusumano, infatti, campeggiano otto icone raffiguranti specie animali e vegetali a rischio estinzione in Sicilia. Grazie alla tecnologia Nfc, è possibile "dare voce" a queste icone: avvicinando lo smartphone, si possono ottenere informazioni dettagliate su ogni specie e sulle minacce che la riguardano.

Cusumano, un impegno concreto per il futuro

L'iniziativa di Cusumano non si limita alla sensibilizzazione. L'azienda ha infatti deciso di devolvere parte del ricavato delle vendite della Brut 700 Lost Edition a progetti concreti di tutela della biodiversità in Sicilia. Incendi, uso eccessivo di pesticidi in agricoltura, distruzione degli habitat riproduttivi e predazione sono solo alcune delle cause che mettono a repentaglio la sopravvivenza di numerose specie autoctone in Sicilia. La Brut 700 Lost Edition rappresenta un monito e un invito all'azione per invertire la rotta e garantire un futuro alle preziose risorse naturali dell'isola.

Cusuamano e la biodiversità: le specie a rischio

«Da una parte quindi - racconta Diego Cusumano - una perdita che genera effetti positivi e inaspettati, un Brut 700 unico che abbiamo ribattezzato Lost Edition. Dall’altra una terra, la Sicilia, che nel 2023, nel momento del ritrovamento, subisce una grave perdita a causa degli incendi che la divorano mettendo a rischio la biodiversità dell’isola e molti vigneti. Questo l’antefatto che ci ha spinto a decidere di utilizzare le bottiglie come veicolo di comunicazione per sensibilizzare e focalizzare l’attenzione sul tema della salvaguardia ambientale».

Sono otto le specie animali e floreali minacciate che le bottiglie Cusumano Lost Edition veicolano in Italia e nel mondo: il logo con il leone lascia quindi il posto alle icone dell’Aquila di Bonelli, la Capra girgentana, l’Asino pantesco, l’Ape nera siciliana e, ancora, della Ginestra dell’Etna, il Citiso delle Eolie, la Zelkova Sicula, l’Abete delle Madonie.

Cusumano, quanto sono a rischio le specie della Lost Edition?

Ecco l’elenco delle specie che campeggiano sulle bottiglie della Brut 700 Lost Edition:

Aquila di Bonelli : meno di 200 esemplari in Sicilia, rischio di estinzione 80%

: meno di 200 esemplari in Sicilia, rischio di estinzione 80% Capra girgentana : meno di 1000 esemplari in Sicilia, rischio di estinzione 75%

: meno di 1000 esemplari in Sicilia, rischio di estinzione 75% Asino Pantesco : meno di 300 esemplari in Sicilia, rischio di estinzione 70%

: meno di 300 esemplari in Sicilia, rischio di estinzione 70% Ape nera siciliana : in diminuzione gli esemplari in Sicilia, rischio di estinzione 60%

: in diminuzione gli esemplari in Sicilia, rischio di estinzione 60% Ginestra dell’Etn a: meno di mille esemplari in Sicilia, rischio di estinzione 50%

a: meno di mille esemplari in Sicilia, rischio di estinzione 50% Citiso delle Eolie : meno di mille esemplari rimasti in Sicilia, rischio di estinzione 70%

: meno di mille esemplari rimasti in Sicilia, rischio di estinzione 70% Zelkova Sicula : meno di 500 esemplari rimasti in Sicilia, rischio di estinzione 80%

: meno di 500 esemplari rimasti in Sicilia, rischio di estinzione 80% Abete delle Madonie: meno di 200 esemplari rimasti in Sicilia, rischio di estinzione 90%

