Bubbles with a view: a Milano un viaggio nelle terre del Prosecco con BiancaVigna

Conclusa con un “viaggio” nelle terre del Prosecco l’inedito format “Bubbles with a view” pensato da Terrazza Gallia, l’esclusivo rooftop dell’Excelsior Hotel Gallia-a Luxury Hotel Gallia, per connettere il mondo del vino con quello delle storie più affascinanti sui palazzi e sulla città.

Bubbles with a view, i protagonisti a Terrazza Gallia

Protagoniste del format, articolato su tre appuntamenti, sono state le bollicine con il primo appuntamento che ha visto la presenza degli Champagne di Pommery, poi la degustazione delle bollicine di una delle cantine simbolo dell’Oltrepò Pavese, Monsupello e, infine, BiancaVigna a concludere il ciclo con Paolo Porfidio, head sommelier di Terrazza Gallia a raccontare le cantine e a guidare la degustazione delle rispettive referenze; Danilo Dagradi, fondatore di “Milano da Vedere”, a decantare le meraviglie della città di Milano. E, infine, i fratelli Antonio e Vincenzo Lebano, executive chef di Terrazza Lebano a proporre i giusti finger food per accompagnare le bollicine e che nell’ultimo appuntamento hanno proposto – fuori menù – anche i loro iconici paccheri al pomodoro.

Paolo Porfidio, head sommelier di Terrazza Gallia, ed Elena Moschetta di BiancaVigna

All’appuntamento di chiusura del ciclo nella suggestiva Terrazza Gallia, con sullo sfondo la bella Stazione Centrale illuminata e un suggestivo skyline sulla città, ha partecipato anche Elena Moschetta, che nel 2004 ha fondato BiancaVigna - coinvolgendo il fratello Enrico -, che ha raccontato i diversi suoli e terroir del Conegliano Valdobbiadene attraverso la valorizzazione e l’espressione delle Rive, i cru del Prosecco Superiore Docg e di cui i fratelli Moschetta sono fra i più importanti produttori.

Bubbles with a view, come nasce BiancaVigna

La cantina ha avviato la produzione di spumanti utilizzando le uve coltivate dalla famiglia sin dall’inizio del '900, periodo in cui il nonno Genesio acquista i primi vigneti quasi tutti in collina che assicurano la produzione di uva di ottima qualità. Il progetto BiancaVigna ha tratto vantaggio dall'esperienza ventennale di Enrico nella vinificazione, dalla visione imprenditoriale di Elena e dall'expertise del marito Luca Cuzziol nella distribuzione nazionale e internazionale del vino.

BiancaVigna conta 32 ettari di vigneto e produce mediamente 600mila bottiglie all’anno

Grazie agli sforzi combinati di questo team, le etichette di BiancaVigna sono presenti nelle carte vini di numerosi ristoranti stellati, importanti hotel internazionali e prestigiose enoteche in Italia e nel mondo. Oggi l’azienda dei fratelli Moschetta è proprietaria di 32 ettari di vigneto e produce mediamente 600mila bottiglie all’anno, con il Sistema di qualità nazionale integrata (Sqnpi) biologica certificata e una cantina, inaugurata nel 2016, ad Ogliano (Tv), che è una struttura in equilibrio con il paesaggio, grazie ad un’architettura sostenibile.

Bubbles with a view, le storie di Milano e BiancaVigna

All’appuntamento milanese BiancaVigna ha proposto Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Collalto Extra dry 2022, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore sui Lieviti Brut Nature 2022 e Prosecco Doc rosé 2023.

A Porfidio il compito di raccontare i tre vini, alternandosi con Danilo Dagradi che in questa occasione ha smantellato molte credenze sulla storia milanese, in particolare sul Duomo (che non tutti sanno che è dedicato a Santa Maria Nascente) e sui Navigli, Leonardo Da Vinci, sulla lotta tra i Torriani e i Visconti, e la Stazione Centrale costruita con cemento e gesso anche se appare come una struttura in marmo e dedicata a Santa Francesca Cabrini, patrona dei migranti, che però non l’ha mai utilizzata essendo deceduta vent’anni prima dell’inaugurazione.

Insomma, partecipando a questo format, si apprendono molte notizie sulla storia di Milano, che fanno anche chiarezze su credenze che, per dirla con un termine molto di moda, sono delle fake news. E, poi, c’è Paolo Porfidio a guidare gli ospiti nel grande mondo del buon bere, sia nella scelta dei vini da proporre, sia nella successiva degustazione degli stessi vini. Come per le bollicine di BiancaVigna.

Bubbles with a view, i vini degustati

I vini di BiancaVigna degustati a Terrazza Gallia a Milano

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Collalto Extra dry 2022

100% di uva Glera selezionata nei vigneti di proprietà nella riva di Collalto dove il terreno è argilloso e calcareo. Spuma esuberante, profumo che è l’espressione migliore dell’uva glera e una facilità di beva straordinaria, grazie anche alla versione più secca per esaltare la tipicità di sentori di frutta come pera e mela verde nonché la grande freschezza e l’accattivante sapidità.

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Sui Lieviti Brut Nature 2022

100% di uva Glera selezionata in vigneti collinari impiantati su terreno argilloso calcareo con elevata quantità di scheletro. Quando si parla sui lieviti, è normale che sia un millesimato e, nello stesso tempo, Porfidio, ha offerto una dimostrazione – con un raffronto con altre due bottiglie - di come si fa il Prosecco; anzi, una grande bollicina freschissima, piacevole, accattivante grazie ai sentori di frutta fresca, crosta di pane e una bella nota speziata.

Prosecco Doc rosé 2023

Uvaggio di glera (90%) e pinot nero (10%) provenienti da vigneti presenti nel territorio veneto che ricade nell’area della doc. Colore che richiama la buccia di cipolla. Profumo elegante con prevalenza di note di frutti rossi. Una bollicina fine, elegante e di facile beva.