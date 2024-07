Dopo le edizioni di successo degli ultimi anni, torna la “Souvenir Box Limited Edition”. Per il 2024 una selezione di immagini e luoghi del vasto mondo di Birra Forst decora le bottiglie della famosa Forst Kronen. Un vero e proprio ricordo dell'Alto Adige - per gli occhi e per il palato. La “Souvenir Box”, con 12 bottiglie di Forst Kronen, ciascuna da 33 cl, è ora disponibile presso il Forst Online Shop, il Forst Shop e selezionati grossiti.

Birra Forst: 12 bottiglie con immagini dell'Alto Adige nel Souvenir Box 2024

Da oltre 160 anni, il nome Forst è sinonimo di altissima arte birraria e di qualità eccellente e riflette il legame con la propria terra, la natura e il territorio. L'edizione speciale limitata di quest'anno offre una splendida fotografia del mondo di Birra Forst. 12 bottiglie uniche e personalizzate della Forst Kronen trovano posto nella pratica e riutilizzabile “Forst Souvenir Box”.

Una selezione di immagini degli edifici storici e di quelli moderni e dei posti più affascinanti della sede di Birra Forst, del paesaggio, della vita, delle tradizioni e dei costumi, decorano le bottiglie di birra personalizzate. L'annuale Foresta Natalizia di Birra Forst con il suo simbolo, la campana della pace di Forst e le magnifiche carrozze sono alcuni dei protagonisti dell'edizione limitata di quest'anno.

Birra Forst è stata fondata nel 1857 in mezzo a questo pittoresco paesaggio, tra montagne e foreste, a Lagundo. Una sorgente di acqua limpida e pura si trova sopra il birrificio e, insieme a materie prime selezionate, porta alla produzione di specialità birrarie di altissima qualità. Tra queste, Forst Kronen, corposa e rotonda, che conquista il palato con i suoi intensi aromi tipici di malto e un sottile sentore di luppolo. Forst - la birra dell'Alto Adige.

Per ulteriori informazioni: www.forst.it

Birra Forst

Via Venosta 8 - 39022 Forst/Lagundo (Bz)

Tel 0473 260140