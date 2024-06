Forst inaugura "La Torre": la birreria all'aperto con vista mozzafiato a Trento

Amanti della birra e buongustai, preparate i boccali! Ha aperto i battenti a Ravina (Tn), immerso tra le colline e le mura storiche, il nuovo Biergarten Forst "La Torre", una tradizionale birreria all'aperto. Un'oasi di gusto e tradizione che coniuga l'eccellenza birraria di Forst con un panorama unico e un'atmosfera speciale.

Inaugurato La Torre, il nuovo Biergarten Forst a Trento

Situata in una torre del XIV secolo, già menzionata in documenti del 1339, "La Torre" offre un'esperienza indimenticabile. Il cortile interno, circondato da merli ghibellini, regala una vista mozzafiato sulla città di Trento. Un luogo perfetto per godersi un pasto in compagnia o sorseggiare una birra fresca mentre si ammira il panorama.

All'interno del Biergarten, gli elementi storici si fondono armoniosamente con un design moderno e ricercato. Caldi elementi in noce, serpentine vittoriane e le iconiche piastrelle in terracotta con la scritta "Margherita" creano un ambiente accogliente e raffinato. Lampadari in vetro fumé ispirati al design di Carlo Scarpa completano l'arredo con un tocco di eleganza.

Il menu del Biergarten Forst "La Torre" propone un'ampia scelta di piatti tipici trentini e altoatesini, preparati con ingredienti freschi e di alta qualità. Canederli, gulasch, speck, polenta e formaggi sono solo alcuni dei sapori che vi conquisteranno. E per accompagnare il vostro pasto, potrete scegliere tra una vasta selezione di birre Forst, spillate alla spina e servite alla giusta temperatura.

La birreria all'aperto, con i suoi vialetti in ciottoli, i giardini fioriti e i seggioloni artigianali ricavati da sedili di trattori d'epoca, è un luogo ideale per rilassarsi e godersi il sole. Un'ampia oasi verde, perfetta per eventi speciali e festeggiamenti.

"La Torre" - Biergarten Forst non è solo un luogo dove mangiare e bere bene, ma un vero e proprio progetto che valorizza e rispetta la storia di Ravina. Unendo tradizione e innovazione, questo nuovo Biergarten si propone come un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina, della birra Forst e della bellezza del Trentino.

Via Margone 5 - Ravina Trento

Tel 329 4139751

