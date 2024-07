Celiaci amanti della birra? Amarcord lancia la sua lager senza glutine

Amarcord, birrificio indipendente romagnolo dal 1997, si evolve e presenta la sua prima birra senza glutine, una lager autentica che non rinuncia al gusto e alla tradizione. Senza dimenticare il restyling del packaging che coinvolge l'intera linea Classica, con un design più fedele alla marca e ispirato alle caratteristiche del brand. Le storiche Gradisca, Midòna, Volpina e Tabachéra abbandonano l'immaginario felliniano per un'immagine più istituzionale, pur mantenendo i valori e la qualità che le contraddistinguono.

La birra Amarcord Senza Glutine

Amarcord Senza Glutine: l'attesa new entry

Non solo un nuovo look, ma, come detto, anche un nuovo prodotto: Amarcord Senza Glutine. Questa lager nasce da mesi di ricerca e sperimentazione, utilizzando gli stessi ingredienti della bionda più rinomata del birrificio: orzo coltivato in Puglia e Basilicata, acqua cristallina dell'Appennino e luppolo in fiore.

Amarcord Senza Glutine viene birrificata con gli ingredienti della tradizione e successivamente deglutinata attraverso l'uso di enzimi in fermentazione e in maturazione a freddo. Questo processo permette di mantenere intatte tutte le caratteristiche organolettiche della birra, riducendo la presenza di glutine ben al di sotto del limite legale di 20 ppm.

Al naso e al palato, Amarcord Senza Glutine si presenta con piacevoli note di malto e cereali che lasciano spazio a sentori erbacei in sottofondo. Una birra dalla grande bevibilità, dal gusto equilibrato e dal finale pulito. La nuova Amarcord Senza Glutine è disponibile in bottiglie da 33 cl, perfetta per godersi un momento di convivialità in compagnia o per una pausa rinfrescante.

Amarcord: dal 1997, la passione per la birra di qualità

Amarcord è più che un semplice birrificio, è una storia di famiglia, di passione e tradizioni. Un connubio tra qualità, originalità e familiarità, contemporaneità, dinamismo e sostenibilità. Con la sua nuova birra Senza Glutine, Amarcord conferma il suo impegno nell'offrire prodotti eccellenti a tutti i consumatori, anche a chi ha intolleranze al glutine.

