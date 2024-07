Mario Falcetti volta pagina: lascia Quadra Franciacorta

Dopo 15 anni, Mario Falcetti lascia Quadra Franciacorta, un percorso lungo e in cui si è tolto diverse soddisfazioni, ma che in qualche modo Falcetti ha ritenuto concluso. Ora, l’ormai ex dg di Quadra, guarda a nuove sfide, sempre nel segno della ricerca, grande tratto distintivo della propria carriera.

Chi è Mario Falcetti

Nato a Varese nel 1960, Falcetti dall’agosto 2008 era direttore generale di Quadra: in questa veste ha dato all’azienda un’identità riconosciuta sul panorama nazionale. In precedenza aveva ricoprto lo stesso ruolo nell’Azienda Contadi Castaldi ad Adro (Bs) in Franciacorta. Nel 2003 ha partecipato alla fondazione dell’azienda Mirabile a Menfi (Ag) di cui è stato anche responsabile tecnico, mentre in precedenza ha lavorato all’Istituto Agrario di San Michele all’Adige (Tn) in qualità di ricercatore in ambito viticolo specializzandosi nei progetti di zonazione dei territori vitati.

Proprio in virtù di questa sua vocazione alla ricerca, era stato nominato anche consigliere delegato nel Consorzio vini Franciacorta con la delega proprio per Ricerca e sviluppo dove ha seguito anche il progetto della zonazione. È autore e co-autore di oltre 120 pubblicazioni a carattere scientifico inerenti la viticoltura e l’enologia e diversi libri d’argomento viticolo-enologico.

Falcetti, inseguendo l’innovazione

Si è sempre contraddistinto per portare una visione controcorrente, anche nell‘immaginare prima e creare poi, vini del tutto innovativi, il Satèn, l’Eretiq e il Vegan, solo per citarne alcuni. Il suo è un approccio scientifico di matrice “francese”, che lo ha portato a stimolare la nascita del Rapporto di Attività (sempre con il supporto dell’Ufficio R&D e del Comitato Tecnico stesso), l’annuario che raccoglie e sintetizza i lavori di monitoraggio e di ricerca svolti in ambito consortile, con il contributo di diversi atenei. Inoltre ha intensificato le relazioni con diverse realtà transalpine, in primis la Champagne, apportando a più riprese il proprio contributo come relatore. In questo contesto, ha contribuito a portare in Franciacorta la seconda edizione dello Sparkling Wine Forum, un partecipato e dinamico incontro di carattere tecnico-scientifico per il settore spumantistico.

Quale futuro per Mario Falcetti?

Il futuro di Falcetti rimane ancora non del tutto svelato, anche se innovazioni alle quali ha prestato il suo contributo sempre in ambito consortile, vedranno presso la luce. La direzione verso cui sembra muoversi sembrano essere sempre la ricerca e l’innovazione, anche se bisognerà capire come le declinerà. Ancora da appurare tempi e modalità della separazione.

«Il nostro settore - ha detto - sta cambiando rapidamente e sta ridefinendo i propri paradigmi valoriali. Essere produttori solo in chiave business non credo possa più bastare. Occorre una visione strategica di lungo periodo, implementare ricerca, innovazione, valori di sostenibilità etica ed ambientale. La mia mente, per come si muove, non può certo accontentarsi di “gestire” una navigazione di conserva. Meglio sempre il mare aperto, le onde alte, inseguendo un nuovo, bellissimo approdo».