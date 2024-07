Tenute Gregu presenta la linea Monogram: vini che raccontano la Gallura

Trenta ettari di vigneti nelle campagne tra Telti (Ss) e Calangianus (Ss) a 500 metri sul livello del mare in un ambiente ricco di biodiversità: boschi di querce, sugheri e olivastri ed ancora macchia mediterranea in una conca protetta dai rilievi granitici del monte Limbara. Nel 2011 inizia l’avventura della famiglia Gregu con vigneti in parte recuperati dalle vigne di famiglia, in parte nuovi, mentre quelli più vecchi sono stati acquistati dall’azienda di Piero Mancini. Nel 2014 si imbottiglia la prima annata. Antioco e i due figli si dividono nella gestione dei trenta ettari di vigneto; il padre si occupa della parte vitivinicola, aiutato dal figlio minore Federico, mentre il maggiore, Raffaele, si occupa della gestione in cantina e del commerciale.

Antioco Gregu e i due figli Federico e Raffaele

I vigneti autoctoni di Tenute Gregu

Le varietà coltivate dall’azienda sono per la maggior parte autoctone: Vermentino, Cannonau e Muristellu (Bovale Sardo) e anche i vitigni internazionali di Syrah e Merlot.

La sostenibilità ambientale è fondamentale, grazie alla posizione dei vigneti viene limitato l’uso dei pesticidi, si praticano inerbimenti controllati e in cantina viene limitato l’uso di solfiti, sotto al valore limite previsto dalla certificazione bio.

Tenute Gregu, la nuova linea Monogram

Di recente per interpretare l’essenza della Gallura hanno presentano la linea Monogram, composta da due rossi Calagranis e Grehòs e da un Vermentino decisamente particolare Pitraia. Una produzione che arriva a 3500 bottiglie per vino.

Calagranis Isola dei Nuraghi Igt 2022 : nel nome il luogo dei vigneti dove nasce, letteralmente “cala di granito”. 100% Carignano, uva atipica per questa zona della Sardegna essendo coltivata quasi esclusivamente nell’area del Sulcis che ne possiede anche la Doc, vantando una storia millenaria nella coltivazione di questo vitigno. Affinamento in acciaio. Un bicchiere fresco con note di frutti rossi.

Grehòs Colli del Limbara Igt 2019 : il nome è la radice greca del cognome Gregu. Un vino simbolo che racchiude tutti i vitigni a bacca rossa coltivati in azienda: gli autoctoni, Cannonau, Carignano e Bovale e gli internazionali, Merlot e Syrah. Tutti i vitigni hanno la stessa percentuale 20%, vinificazioni svolte separatamente e dopo l'affinamento in barrique di rovere francese di secondo passaggio le masse vengono assemblate. Equilibrato, piacevole la struttura. Finale persistente.

Pitraia Vermentino di Gallura Docg 2021: indica anche esso nel nome la tipologia di suolo dei vigneti in cui sorge. È prodotto totalmente da uve affette da Botrytis Cinerea.

La verticale Vermentino di Gallura superiore Selenu

In occasione della nostra visita abbiamo avuto la possibilità di fare una verticale del loro Vermentino di Gallura superiore Selenu. Le annate 2022 (piacevole, fresco), 2021 (complesso con nota sapida e erbe aromatiche), 2020 (primo anno in cui viene inserita una percentuale di uva botrizzata, morbida. Ricorda il Pitraia), 2019 (una bella evoluzione con note di mandorla sul finale), 2014 (caratterizzata da sapidità con una bella evoluzione).

Tenute Gregu

Loc. Giuncheddu - 07023 Calangianus (Ss)