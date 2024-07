Giornata internazionale della birra: le novità di Swinkels Family Brewers

Il primo venerdì di agosto, quest'anno il 2, si celebra la Giornata internazionale della birra, una ricorrenza che ha visto la luce nel 2007. Per rendere omaggio a questo evento che onora una delle bevande più popolari al mondo il gruppo olandese Swinkels Family Brewers, attivo nei canali retail e Horeca, presenta le ultimissime novità. Ve le presentiamo.

8.6 Original, forte personalità

Strong Lager 8.6 Original di Swinkels Family Brewers

Una Strong Lager dalla personalità forte e dal gusto deciso. 8.6 Original è prodotta con ingredienti selezionati e uno speciale metodo di fermentazione che la rendono una birra dal carattere intenso, con note maltate e con una personalità unica e forte. 8.6 è la compagnia perfetta per rendere la stagione estiva ancora più intensa (bottiglia 33 cl, lattina 50 cl).

Bavaria analcolica, rinfrescante e intensa

Ipa Bavaria analcolica di Swinkels Family Brewers

Le referenze analcoliche di Bavaria vanno incontro alla crescente ricerca di benessere dei consumatori con un prodotto unico che permette di assaporare tutto il piacere della birra senza rinunciare a uno stile di vita healthy. L'analcolica Bavaria 0.0% è una birra rinfrescante, chiara, con un gusto intenso che nasce da un processo di produzione in grado di preservare il gusto genuino della birra, pur in assenza di alcool. Analcolica e molto rinfrescante, Bavaria 0.0% Ipa è caratterizzata da note fruttate e luppolate e da una ricchezza aromatica straordinaria (bottiglia 66 cl, lattina 50 e 33 cl).

Trappe Witte Trappist, gusto maltato e frizzante

Trappe Witte Trappist di Swinkels Family Brewers

La Trappe Witte Trappist è la prima birra Trappista bianca al mondo. Non filtrata e rifermentata in bottiglia, si presenta con un colore biondo paglierino e i lieviti in sospensione la rendono lievemente torbida. Ha una schiuma compatta e persistente. L'aroma è rinfrescante grazie all'uso del malto di frumento che si unisce a note di luppolo floreali e fruttate (agrumi, pesca, albicocca). Il gusto è piacevole, maltato e frizzante per l'alto contenuto di acido carbonico. Il retrogusto è amaro e secco, finemente acidulo. Tutte caratteristiche che la rendono una birra piacevole, rinfrescante e dissetante (bottiglia da 75 e 33 cl).

Wingman, leggera e beverina, ma dal grande impatto

Session Ipa BrewDog Wingman di Swinkels Family Brewers

I frutti tropicali, le note di pino e l'intenso aroma agrumato si fondono per dare vita a una Session Ipa rinfrescante, leggera e beverina, dal colore dorato brillante e con un tenore alcolico pari a 4.3%. Wingman rappresenta la soluzione ideale da bere in ogni occasione, dall'aperitivo alla cena, fino a tarda notte. La nuova proposta firmata BrewDog è una birra di grande impatto, che mantiene allo stesso tempo un carattere non invadente nelle note amare che permangono nel finale (bottiglia 33 cl, lattina 44 cl).

Quello che c'è da sapere su Swinkels Family Brewers

Family Brewers è un'azienda a conduzione familiare indipendente al 100%. La famiglia Swinkels guida da sette generazioni consecutive un gruppo che attualmente comprende birrifici in diverse sedi: Bavaria a Lieshout (Paesi Bassi), De Molen a Bodegraven (Paesi Bassi), Palm e De Hoorn a Steenhuffel (Belgio), Rodenbach a Roeselare (Belgio) e il birrificio Habesha a Debre Birhan (Etiopia). La famiglia collabora inoltre con il birrificio De Koningshoeven a Berkel-Enschot (Paesi Bassi).