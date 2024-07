Espresso Herbtini: il dopo pasto al caffè ed erbe di Underberg

Prima volta assoluta in 177 anni: un secondo prodotto che porta il nome Underberg: Underberg Espresso Herbtini, la bevanda fusion da dopo cena nella iconica bottiglia monoporzione. In arrivo a settembre 2024 il nuovo Underberg Espresso Caffè Herbtinisarà distribuito da Onestigroup in formato 12X2cl. Senza aromi o coloranti aggiunti, kosher, senza glutine. Espresso di qualità biologica, Master Blend 100% Arabica.

Underberg Espresso Herbtini

Gli intenditori sostengono siano fatti semplicemente per stare insieme: dopo un pasto, un buon espresso o un amaro Underberg. Alcuni cercano una bevanda con un effetto stimolante come il caffè, altri si affidano al potere delle erbe di un amaro. Con Underberg Espresso Herbtini, entrambe le cose sono ora possibili!

Ispirato al leggendario cocktail cult “Espresso Martini”, che è stato inventato a Londra a metà degli anni '80 e sta vivendo un revival. Così nuovo, così diverso, eppure porta inconfondibilmente la firma della maison Underberg, con tradizione familiare dal 1846.

Proprio come l'originale amaro Underberg, anche Underberg Espresso Herbtini è disponibile solo ed esclusivamente nell'iconica bottiglia monoporzione da 2cl, dove ogni bottiglia è sormontata dall'originale capsula verde. Come per l'originale, ogni capsula può essere raccolta per ottenere premi esclusivi nel programma fedeltà “Tops & More”.

Distribuito da: onestigroup.com