Il territorio di montagna siciliano nei “vini d'altura” di Baglio di Pianetto

Nel panorama enologico siciliano, la cantina Baglio di Pianetto rappresenta un esempio di come la tradizione vinicola di un territorio e le tecniche di vinificazione moderne possano coesistere armoniosamente. Fondata nel 1997 da Florence e Paolo Marzotto a Santa Cristina Gela (Pa), l'azienda è oggi guidata dalla terza generazione della famiglia, rappresentata da Grégoire Desforges e guidata da Dante Bonacina, amministratore delegato dal 2023.

Grégoire Desforges e Dante Bonacina

La filosofia di Baglio di Pianetto

L'essenza di Baglio di Pianetto risiede nella sua filosofia di produzione sostenibile e biologica. Fin dalla sua fondazione, l'azienda si è impegnata a preservare la biodiversità del terroir, adottando pratiche agronomiche che rispettano le risorse naturali in ogni fase del processo produttivo.

Il territorio di montagna in cui nascono i vini di Baglio di Pianetto

La conduzione agronomica interna su un'ampia superficie vitata di proprietà, l'approccio vitivinicolo che segue il protocollo biologico certificato e l'utilizzo di tecnologie avanzate in cantina sono i pilastri su cui si basa la produzione di vini salubri e longevi, ma prestando estrema attenzione anche a preservare la comunità locale e la sua storia e come racconta Grégoire Desforges «Qui verso la fine del 1400 si è instaurata la più florida cultura arbëresh di Sicilia, patrimonio immateriale dell'Unesco e i monti sopra Palermo e il lago che vi è incastonato, sono stati protagonisti della storia risorgimentale d'Italia e dell'isola».

Baglio di Pianetto: il territorio e i vitigni

Situata tra i 700 e i 900 metri sul livello del mare, la cantina si avvale di un microclima unico per la produzione di vini di altissima qualità. Il territorio di Baglio di Pianetto si estende su 106 ettari vitati, caratterizzati da una varietà di terreni che permettono la coltivazione di diverse linee di vitigni in purezza. I terreni più leggeri sono ideali per il Nero d'Avola, il Frappato e il Syrah d'Altura, mentre quelli più argillosi esaltano i vitigni bianchi come Insolia, Catarratto, Viognier e Grillo. Questa attenta selezione parcellare permette di ottenere vini che esprimono appieno le specificità del territorio .

I vigneti in altura di Baglio di Pianetto

Dal 2024, Baglio di Pianetto ha deciso di concentrare la superficie vitata nelle sole aree di Contrada Pianetto e Piana degli Albanesi, ampliando le proprietà con nuove parcelle situate fino a 900 metri di altitudine. Questa scelta ha introdotto il concetto di “vino d'altura”, un progetto che valorizza le peculiarità geologiche e climatiche del territorio .

Baglio di Pianetto: la visione enologica di Graziana Grassini

La recente collaborazione con Graziana Grassini, una delle prime enologhe d’Italia e firma prestigiosa nel mondo del vino, segna un nuovo capitolo per Baglio di Pianetto. Grassini, conosciuta per la sua sensibilità e determinazione, è stata chiamata a rafforzare la visione enologica della cantina, focalizzandosi sui nuovi vini d’altura di Contrada Pianetto.

Graziana Grassini

Graziana porta con sé una ricca esperienza e una profonda conoscenza del territorio italiano, elementi che utilizzerà per valorizzare i vitigni autoctoni di Baglio di Pianetto. «Il progetto Baglio di Pianetto mi è subito piaciuto. Santa Cristina Gela, situata a 700 metri sul livello del mare, è un territorio dotato di grandi potenzialità, soprattutto ora che il cambiamento climatico ci mette ogni anno sempre più alla prova» ha dichiarato Grassini.

L'obiettivo enologico sarà quello di esaltare questo patrimonio unico attraverso le linee “In Purezza” e “ViaFrancia”. Questa altimetria inusuale per la Sicilia, esclusa l’area dell’Etna, permette di esprimere al massimo le potenzialità dei vitigni e di raccontare una Sicilia diversa, ancora tutta da scoprire.

Baglio di Pianetto: la linea di vini “In Purezza”

La linea “In Purezza” di Baglio di Pianetto è una selezione di vini monovitigno, prodotti da uve provenienti da un unico vigneto specifico. Questi vini sono considerati autentici e genuini, capaci di esprimere le caratteristiche gustative e aromatiche uniche del terroir in cui sono coltivati. «La linea In Purezza esalta l’espressione di ogni singolo vitigno interpretato con l’identità delle alture della Contrada» commenta di Graziana Grassini

Baglio di Pianetto: la linea di vini “In Purezza”

Nero d'Avola

Il Nero d'Avola Biologico di Baglio di Pianetto proviene da vigneti situati a 830 metri di altitudine, su terreni di medio impasto e limo-sabbiosi. Questo vino presenta un colore rosso rubino vivace con riflessi purpurei.

Nero d'Avola di Baglio di Pianetto

Al naso offre un bouquet complesso di frutta rossa (ciliegia, amarena, mora), prugne secche, cacao e note di alloro, timo e giuggiola. Al palato, la freschezza della mela cotogna si combina con tannini raffinati, spezie sottili e un finale lungo e persistente che evoca carruba e tisana di frutti rossi.

Catarratto

Il Catarratto Biologico di Baglio di Pianetto è un vino che incarna l'essenza del terroir siciliano. Coltivato a 750 metri sul livello del mare, beneficia di un mix di argilla, limo e sabbia, e di un microclima con forti escursioni termiche.

Il Catarratto di Baglio di Pianetto

Si presenta con un colore giallo paglierino intenso e un bouquet aromatico complesso, con note di zenzero, noce pesca, pera kaiser e mandorle verdi. Al palato, si distingue per la sua salinità e mineralità, offrendo un equilibrio gustativo e una freschezza persistente.

Viognier

Il Viognier Biologico di Baglio di Pianetto rappresenta un'interpretazione unica di questo vitigno, influenzata dall'altitudine dei vigneti situati a 750 metri sopra il livello del mare. Il suolo a medio impasto con argilla contribuisce alla complessità del vino. Dal colore giallo paglierino, vivace e brillante.

Il Viognier di Baglio di Pianetto

All’olfatto sprigiona note balsamiche di salvia, lemon e ginestra, con bouquet floreale di glicine bianco, acacia, elicriso e fresie, arricchito da cedro e macchia mediterranea. In bocca presenta una struttura verticale e piena, con mineralità marcata e sapore fruttato di nespolo invernale maturo, armonizzato con note sapide e finale lungo e avvolgente.

Syrah

Il Syrah Biologico di Baglio di Pianetto, originario di vigne poste a 730 metri d'altitudine su suoli argillosi, è un vino che incarna l'essenza del terroir siciliano. Presenta un colore rosso rubino con sfumature violacee, anticipando una ricchezza aromatica complessa.

Il Syrah di Baglio di Pianetto

Gli aromi includono note di mirtilli, prugne, violetta, ciclamino, pepe rosa, mandorla, cacao amaro e chiodi di garofano. Al palato, offre una struttura equilibrata con tannini integrati e note di tabacco vanigliato. Questo Syrah si distingue per la sua freschezza e accessibilità.

Frappato

Il Frappato Biologico di Baglio di Pianetto è un vino che nasce in vigneti situati a 700 metri di altezza, dove le condizioni climatiche e del terreno, ricchi di limo e argilla, favoriscono una maturazione ottimale delle uve.

Il Frappato di Baglio di Pianetto

Presenta un colore rosso porpora con riflessi violacei, e offre un profilo aromatico complesso con note di ciclamino, fiori di rosmarino, violetta, corbezzolo, amarena, ciliegia, fragolina di bosco e petalo di rosa. In bocca, si distingue per la sua struttura equilibrata, tannini setosi e freschezza. La sapidità e la persistenza gustativa ne completano l’armonia.

Grillo

Cresciuto a 700 metri sopra il livello del mare, il Grillo di Baglio di Pianetto si distingue per le sue caratteristiche uniche derivanti dall'ambiente montano. Il terroir con terreni di medio impasto e argillosi contribuisce alla struttura e mineralità del vino.

Il Grillo di Baglio di Pianetto

Visivamente, presenta un colore giallo paglierino tenue con riflessi verdolini. Al naso, offre note tropicali e agrumate, con profumi di mandarino, mango, ananas e papaya. In bocca, è minerale, sapido e fresco, con una struttura equilibrata e dinamica.

Insolia

L'Insolia di Baglio di Pianetto è un vino biologico, coltivato a 700 metri di altitudine, che beneficia di terreni a medio impasto e diversità di microclimi. Il suo colore giallo verdolino riflette freschezza e complessità aromatica.

L'Insolia di Baglio di Pianetto

Al naso, si percepiscono note floreali e agrumate, con sentori di lime, pompelmo rosa, mela verde, curcuma, cedro e melone a polpa bianca. Al palato, la struttura è verticale con una marcata mineralità e sapidità. La freschezza e l'eleganza del vino sono esaltate dall'altitudine e dal terroir.

Baglio di Pianetto: un impegno sostenibile che dura da più di vent'anni

Baglio di Pianetto, una tenuta che ha saputo trasformare la passione per il vino in un progetto di sostenibilità a 360 gradi, ci offre una lezione di vita e di amore per la terra che si riflette in ogni calice dei suoi vini. Questa azienda è l'esempio perfetto di come la viticoltura possa sposare l'innovazione tecnologica senza dimenticare il rispetto dell'ambiente.

Baglio di Pianetto: un impegno sostenibile che dura da più di vent'anni

L'azienda è stata pioniera nell'adozione di tecnologie innovative per ridurre l'impatto ambientale. Ad esempio, l'uso di un impianto fotovoltaico avanzato da 256.6 kWp ha permesso di abbattere le emissioni di CO 2 e garantire un'indipendenza energetica della cantina al 70%. Dal 2011, Baglio di Pianetto ha ridotto le emissioni di CO 2 di oltre 3 milioni di kg, con una media annua di quasi 250 mila kg.

La cantina stessa è stata progettata per sfruttare al massimo le risorse naturali: sviluppandosi verticalmente, limita l'uso di pompe meccaniche e utilizza la geotermia per la termoregolazione. Questo approccio riduce l'uso di energia e conserva l'integrità delle uve.

Baglio di Pianetto: un ecosistema autosufficiente con gestione responsabile delle risorse idriche

L'attenzione alla sostenibilità non si ferma alla tecnologia. Florence Marzotto ha voluto creare un ecosistema autosufficiente, introducendo piante mellifere e alberi ad alto assorbimento di CO 2 che migliorano la struttura del suolo e contribuiscono alla biodiversità. Le leguminose piantate nei vigneti fissano l'azoto nel terreno, concimandolo naturalmente, mentre i greggi di pecore pascolano liberamente, arricchendo ulteriormente il terreno e controllando le erbacce.

Baglio di Pianetto ha costruito un bacino artificiale per raccogliere le acque piovane

L'acqua, risorsa preziosa soprattutto in Sicilia, è gestita con grande attenzione. Baglio di Pianetto ha costruito un bacino artificiale per raccogliere le acque piovane, ottimizzando una sorgente naturale. Questa risorsa è utilizzata per l'irrigazione delle vigne e messa a disposizione della Protezione Civile per combattere gli incendi boschivi.

Baglio di Pianetto: oltre la sostenibilità ambientale

Ma la sostenibilità di Baglio di Pianetto non si limita all'ambiente. L'azienda promuove l'equilibrio tra vita lavorativa e privata dei suoi dipendenti e investe nella loro crescita umana ed emotiva. Questo impegno sociale è un pilastro fondamentale della filosofia aziendale, che vede il benessere delle persone come elemento chiave del successo.

Baglio di Pianetto promuove l'equilibrio tra vita lavorativa e privata dei suoi dipendenti

Baglio di Pianetto ci mostra come la passione per il vino e il rispetto per la natura possano coesistere armoniosamente, offrendo un prodotto non solo di alta qualità, ma anche etico e sostenibile. Un esempio da seguire per tutte le realtà produttive che aspirano a lasciare un'impronta positiva sul mondo.

Baglio Di Pianetto

Via Francia - 90030 Santa Cristina Gela (Pa)

Tel 091 857 0002