Carlsberg Italia: le birre premium e analcoliche trainano il mercato

Uno studio di Carlsberg Italia ha analizzato lo stato del mercato della birra in Italia e i trend emergenti del comparto in occasione della Giornata Internazionale della birra che nel 2024 cadrà venerdì 2 agosto.

Carlsberg Italia ha analizzato il mercato della birra

Che momento vive la birra?

Nonostante le difficoltà economiche degli ultimi anni, il mercato della birra è in ripresa, con un aumento del 2,3% dei volumi complessivi. Questo incremento è trainato dalla voglia di convivialità e dalla ricerca di esperienze di gusto superiori da parte dei consumatori. Si registra un'ascesa delle birre premium, caratterizzate da ingredienti o tecniche di produzione particolari, come le IPA, le Lager e le Blanche.

Olivier Dubost, managing director Carlsberg Italia

Carlsberg Italia, che ha lanciato sul mercato la birra leggera 1664 Blanc e ha rilanciato la gamma delle specialità del Birrificio Angelo Poretti, tra cui la 9 Luppoli IPA, si inserisce perfettamente in questo trend, come sottolinea Olivier Dubost, managing director Carlsberg Italia: «Come Carlsberg Italia, ci troviamo perfettamente in linea con i trend di consumo di questo ultimo periodo. A livello globale il Gruppo sta infatti puntando molto sulle birre premium, caratterizzate da ingredienti o tecniche di produzione particolari: una scelta che anche localmente si è tradotta nell’arrivo sul mercato durante lo scorso anno di 1664 Blanc, una birra leggera e rinfrescante, perfetta per il momento dell’aperitivo oltre che il rilancio della gamma delle specialità del Birrificio Angelo Poretti, tra cui la 9 Luppoli IPA con Luppoli agrumati che sta riscuotendo un grandissimo successo tra i consumatori. Inoltre, proprio per valorizzare gli ingredienti delle nostre ricette, grazie alla collaborazione con Italian Hops Company abbiamo introdotto in ogni birra del Birrificio Angelo Poretti una varietà di luppolo coltivato in Italia, il Cascade».

Birra, tra sostenibilità e no alcol

Un altro trend in forte crescita è quello delle birre analcoliche, che piacciono soprattutto ai giovani. Questo segmento ha registrato un incremento dell'11,4% negli ultimi quattro anni. Carlsberg Italia punta sulla birra analcolica 4 Luppoli Zero, prodotta con luppolo coltivato in Italia. La sostenibilità è un aspetto sempre più importante per i consumatori, che scelgono brand attenti all'ambiente e all'inclusione. Carlsberg Italia si impegna a ridurre i consumi di acqua e di energia, a utilizzare packaging ecosostenibile e a promuovere il consumo responsabile.

Carlsberg ha da poco pubblicato il suo tredicesimo report ESG

«Abbiamo da poco pubblicato il nostro tredicesimo report ESG - conclude Dubost - che si rifà alla strategia di gruppo Together Towards Zero & Beyond, in cui sostenibilità e innovazione vanno di pari passo, una al servizio dell’altra. Con il nostro sistema di spillatura proprietario, DraughtMaster, infatti, continuiamo a portare valore nel nostro settore, offrendo un ottimo servizio e garantendo importanti risultati in termini di rispetto dell’ambiente, riduzione degli sprechi e degli imballaggi».