Volcanic Wine Awards: 43 medaglie italiane, Sicilia grande protagonista

Sono state 43 le medaglie italiane conqusitate ai Volcanic Wine Awards, cui si sommano due Chairman Awards e cinque menzioni d’onore. Grande protagonista del primo Primo Premio annuale dedicato ai vini vulcanici, la Sicilia che si aggiudica – tra rossi, bianchi e rosati – 26 medaglie, tra cui 6 d’oro.

Sono stati 43 i vini premiati con una medaglia alla prima edizione dei Volcanic Wine Awards, di cui 8 d’oro, 21 d’argento e 14 di bronzo. A queste si aggiungono due chairman awards e cinque menzioni speciali.

Oltre alla Sicilia, che ha conquistato circa il 60% delle medaglie assegnate all’Italia, sono state premiate etichette provenienti da Basilicata, Campania e Lazio, cui si aggiungono cinque Soave, che presenta del materiale vulcanico originario in alcuni settori della zona.

Come detto, il contingente più numeroso di vini in concorso è arrivato dall'Etna. Nel complesso, questi vini hanno brillato in modo costante per il loro carattere vulcanico. I migliori bianchi, basati principalmente sul Carricante, presentano la classica natura vulcanica del terroir dell'Etna, minerale e con la frutta in sottofondo. I rossi, a base di nerello mascalese, offrono sentori di frutta rossa fumante e una qualità erbacea sapida - molti di loro granulosi e con una potenza ingannevole per la loro struttura relativamente leggera.

Sebbene i terreni dell'Etna varino notevolmente dalle sabbie e ceneri vulcaniche più leggere ai basalti più giovani e pietrosi, si può apprezzare una composizione vulcanica complessivamente uniforme di questo vulcano, il più attivo d'Europa.

Volcanic Wine Awards, le medaglie d’oro

Alberelli di Giodo 2022 Terre Siciliane Carricante

Animaetna 2021 Etna Rosso Animardante

Carranco 2020 Etna Bianco Villa dei Baroni

Feudi di San Gregorio 2017 Taurasi

Nicosia 2022 Etna Bianco Lenza di Munti

Passopisciaro 2021 Terre Siciliane Contrada R

Tornatore 2022 Etna Bianco

Villa Matilde 2019 Taurasi

Volcanic Wine Awards, le medaglie d’argento

Alberelli di Giodo 2021 Terre Siciliane Nerello Mascalese

Alta Mora 2022 Etna Bianco

Carranco 2019 Etna Rosso Villa dei Baroni

Carranco 2020 Etna Bianco Contrada Carranco

D'Angelo 2020 Aglianico del Vulture

Fessina 2021 Etna Rosso Il Musmeci Bianco Contrada Caselle

Fessina 2022 Etna Bianco Erse

Fessina 2022 Etna Rosato Erse

Fontana Candida 2022 Frascati

Giannitessari Giannitessari 2023 Soave

Nicosia 2020 Etna Spumante Sosta Tre Santi Brut Metodo Classico

Nicosia 2023 Etna Bianco Biologico Contrada Monte Gorna

Passopisciaro 2021 Etna Rosso Passorosso

Planeta 2020 Sicilia Eruzione 1614 Nerello Mascalese

Soave Classico Vigneto di Foscarino

Tasca d'Almerita 2023 Salina Tenuta Capofaro Didyme

Tenimenti Leone 2021 Cesanese Lazio Rosso Terra de Leone

Terra Costantino 2018 Etna Rosso Riserva Contrada Blandano

Tornatore 2020 Etna Rosso Pietrarizzo

Villa Matilde 2018 Falerno del Massico Rosso

Villa Matilde 2022 Greco di Tufo

Volcanic Wine Awards, le medaglie di bronzo

Alta Mora 2020 Etna Rosso

Carranco 2019 Etna Rosso Contrada Carranco RV

Elena Fucci 2021 Aglianico del Vulture Titolo Classico

Elena Fucci 2022 Aglianico del Vulture SCEG

Farina 2022 Soave Classico Soave Classico

Fessina 2021 Etna Bianco A'Puddara Carricante

Feudi di San Gregorio 2016 Irpinia Serpico

Feudi di San Gregorio 2022 Greco di Tufo Cutizzi

Inama 2021 Soave Classico Grand Cuvee I Palchi Foscarino

Inama 2021 Soave Classico Vigneti il Carbonare

Nicosia 2020 Etna Rosso Biologico Contrada Monte Gorna

Passopisciaro 2022 Terre Siciliane Passobianco

Re Manfredi 2018 Aglianico del Vulture

Tornatore 2022 Etna Bianco Pietrarizzo

Volcanic Wine Awards, i chariman awards

Passopisciaro Passopisciaro 2021 Terre Siciliane Contrada C

Tasca d'Almerita 2017 Etna Rosso VV Tenuta Tascante Contrada Sciaranuova

Volcanic Wine Awards, le menzioni d’onore