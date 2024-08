Froris Carignano del Sulcis Doc Rosato di Cantina di Santadi

Carignano del Sulcis Doc Rosato, proveniente da vigneti a piede franco allevati ad alberello su sabbia. Le uve vengono vendemmiate a mano tra agosto e settembre. Dopo circa un’ora di macerazione, il mosto fiore viene separato dalle bucce seguendo una vinificazione in bianco. Vino dalla veste rosa tenue e dal profumo molto delicato, unisce note di frutti rossi alla mineralità tipica del territorio. Al palato piacevole e particolarmente elegante, di grande freschezza e con finale lungo e setoso. Eccellente in abbinamento ad antipasti di mare, piatti a base di pesce, salumi e formaggi giovani a pasta molle. Temperatura ottimale di servizio 10°C.

La Cantina Soc. Coop. di Santadi è ubicata nel Sulcis, area geologicamente antica nel sud-ovest della Sardegna. Nata nel 1960 e rinnovata nel 1976, si pone l’obiettivo di valorizzare il Carignano del Sulcis, vitigno a bacca rossa principe di questo territorio. Nel 1980 avviene la svolta grazie all’enologo di fama internazionale Giacomo Tachis e nel 1988 viene commercializzata l’annata 1984 del Terre Brune, vino iconico della Sardegna. La mission è quella di coniugare tradizione e innovazione.

Cantina di Santadi

Via Giacomo Tachis 14 - 09010 Santadi (Su)

Tel 0781 950127