Berlucchi: una vendemmia 2024 all'insegna della sfida e dell'eccellenza

Guido Berlucchi, storica cantina della Franciacorta, ha dato il via alla vendemmia 2024. Un'annata che, come molte altre negli ultimi anni, si è rivelata particolarmente complessa a causa delle condizioni climatiche estreme. Piogge abbondanti in primavera, seguite da un'estate calda e secca, hanno messo a dura prova i vigneti.

Nonostante le sfide, la Berlucchi, grazie alla sua esperienza e alle tecnologie all'avanguardia, è riuscita a portare avanti la vendemmia con successo. I primi grappoli raccolti sono quelli di Pinot Nero, provenienti dai prestigiosi vigneti Brolo e Quindicipiò, destinati alla produzione della Riserva Palazzo Lana Extrême. Questi vigneti, grazie al loro terroir unico, conferiscono al vino caratteristiche organolettiche eccezionali, come mineralità, sapidità e struttura. La raccolta, come da tradizione, avviene interamente a mano, con la massima cura per preservare l'integrità dei grappoli. Ogni grappolo viene selezionato individualmente per garantire la massima qualità. Nonostante le difficoltà, le prime analisi lasciano presagire un'annata di grande qualità. I vini prodotti con le uve di quest'anno si caratterizzeranno per una complessità aromatica e una freschezza uniche.

«Ormai da diversi anni - dice l’enologo Arturo Ziliani, ad e responsabile produzione -, a causa dei cambiamenti climatici, la sfida in vigna è costante: richiede continua ricerca, importanti investimenti in tecnologia - con nuovi mezzi - e grande impegno da parte del team del reparto agricolo. La nostra esperienza viene messa a disposizione anche di tutti i viticoltori partner, con il Protocollo Berlucchi di Viticoltura Sostenibile, frutto di oltre 20 anni di ricerca e che insieme ad altri progetti come ad esempio Biopass, Life Vitisom e F.A.Re.Su.BIO, è volto a contrastare la perdita di biodiversità del terreno e migliorare la conseguente qualità dei nostri Franciacorta, anche grazie ad una ferrea selezione non solo dei vigneti ma anche delle uve raccolte».

Berlucchi è da sempre impegnata nella sostenibilità e nella tutela dell'ambiente. L'azienda ha adottato pratiche agricole sostenibili e investito in tecnologie innovative per ridurre l'impatto ambientale della produzione.

«Anche tutto il team enologico - conclude Ziliani - mette in campo esperienza e ricerca per ottenere mosti fragranti, puliti e limpidi, ottenuti anche grazie all’utilizzo di moderne presse speciali che garantiscono una spremitura soffice e graduale. Questa tecnica permette di evitare l’estrazione di parti solide che nel vino possono produrre sensazioni sgradevoli e spesso amare al gusto, totalmente assenti in tutti i Franciacorta Berlucchi, la cui riconoscibilità stilistica è appunto l’eleganza. Inoltre, da diversi anni abbiamo impostato la nostra filosofia produttiva sul frazionamento dei mosti (30% di cuvée A e 15% di cuvée B, entrambe di prima spremitura, un altro 15% di seconda spremitura e l’ultimo 5% che viene scartato) che consente non solo di valorizzare la qualità delle parcelle di vigneto, ma anche di avere caratteristiche organolettiche diverse in ogni singolo Franciacorta da noi realizzato. In queste poche settimane si concentra il lavoro e il sacrificio di un intero anno e di tante persone che con noi condividono esperienze, ricerca, fallimenti e successi. Ed è grazie a tutti loro se i Franciacorta Berlucchi ottengono valutazioni e critiche di altissimo livello sia in Italia che nel mondo».

