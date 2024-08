A Capriva del Friuli una serata dedicata ai vini austriaci

Continuano le degustazioni alla Vinnaeria by Accademia di Capriva del Friuli (Go), dopo il successo dell’evento Rosé Summer dedicato ai vini rosati italiani e francesi, della fine dello scorso mese, con gli appetizer della Vegan Chef Alessia Fantini. Così venerdì 23 agosto alle 18.30 arriva il secondo appuntamento speciale per i wine lover del territorio, nonché dei numerosissimi vacanzieri di lingua tedesca che soggiornano nelle vicine località balneari di Grado e Lignano Sabbiadoro e sui monti della Carnia.

Vini austriaci in Friuli, sei eccellenze in degustazione

In programma quindi una Wine Experience che rappresenta un inconsueto e stimolante viaggio tra i vini austriaci ricavati dai vigneti amorevolmente curati dai Vine Master Pruners Simonit&Sirch, gli esperti potatori friulani che da diversi anni sono chiamati nelle vigne di tutto il mondo per la loro grande e professionale esperienza nel loro specifico quanto imprescindibile lavoro.

Protagoniste sei eccellenze austriache

La degustazione, guidata dal sommelier della Subida Michele Paiano, delegato provinciale dell'Ais Fvg, avrà come protagoniste sei eccellenze enologiche austriache, abbinate a due piatti preparati da Antonio della Macelleria Bonelli di Cormòns. La Battuta di Pezzata Rossa dell’Azienda Picco di Grions (Ud) sarà in abbinamento con il Kremstal Brut Nature Reserve 2018 della cantina Malat, il Wagram Ried Gmirk Gössing Grüner Veltliner 2023 della cantina Ott, il Kamptal Schenkenbichl Grüner Veltliner 2018 della cantina Weszeli, il Wachau Ried Steiner Hund Riesling 2017 della cantina Nikolaihof e il Kamptal Riesling Heiligenstein Alte Reben 2016 della cantina Weingut Bründlmayer. L'altra leccornia, la Picanha di Limousine dell’azienda Ermacora, cucinata alla brace a vista, sarà in abbinamento con l'Eisenberg Blaufränkisch 2021 della cantina Wachter Wiesler. I posti sono limitati a 35 partecipanti e il prezzo è abbordabile.

Vinnaeria, per completare l’esperienza

Da notare, per chi volesse trascorrere la notte senza rinunciare ai piaceri della degustazione ma anche senza mettersi al volante rispettando i limiti, che annessa all’Accademia Vine Lodge c'è un elegante country hotel - con un fior fiore d’ospitalità tra nobili vigneti - firmato proprio Simonit&Sirch, i “maestri potatori” richiesti dalle più famose maison italiane e internazionali.

La Vinnaeria, luogo d'incontro e di degustazione nel cuore della pregiata area vinicola del Collio, è aperta da venerdì a domenica e si possono degustare – anche in abbinamento a piatti freddi e taglieri con prodotti locali - non solo una pregiata selezione degli ottimi vini del Friuli Venezia Giulia, ma anche numerose etichette delle rinomate cantine di tutto il mondo, di cui la coppia di Vine Master Pruners è consulente.