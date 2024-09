Banfi festeggia 40 anni all'insegna del vino e del Made in Italy

Il 12 settembre Banfi celebra un viaggio straordinario. Esattamente 40 anni fa, infatti, Banfi posava una delle fondamenta più solide e simboliche della sua storia. Alla presenza della comunità locale, dei lavoratori e delle autorità politiche e sociali, sia nazionali che internazionali, si aprirono per la prima volta al mondo le porte della cantina, progettata con le tecnologie più all'avanguardia.

Festa grande per i 40 anni di Banfi

Banfi: da Montalcino al mondo

Questo evento fu epocale non solo per Montalcino (Si), ma anche per l'intero panorama enologico. La cantina Banfi sarebbe diventata un modello di riferimento per l'enologia moderna e un orgoglio del Made in Italy nel mondo. Grazie agli investimenti che seguirono, Banfi si è sviluppata fino a essere un riferimento internazionale della wine industry. “Da Montalcino al mondo”, come recita il payoff della nuova campagna lanciata a livello nazionale e internazionale per celebrarne la storia.

A integrazione della campagna di comunicazione, proprio in questi giorni, è stato lanciato il nuovo sito banfi.it, una piattaforma che riunisce le molteplici anime del marchio. Oltre al vino e alle altre produzioni, un focus particolare è dato all'ospitalità.