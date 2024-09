Maria Canabal è la vincitrice del Premio Casato Prime Donne 2024

Montalcino (Si) ha celebrato il Premio Casato Prime Donne, dedicato in questa edizione alla fondatrice del Premio, Francesca Cinelli Colombini, con una cerimonia solenne al Teatro degli Astrusi. La vincitrice dell’edizione 2024 è Maria Canabal, un'importante figura femminile nel mondo del food and wine, nota per il suo Forum Parabere, che ogni anno riunisce 400 donne internazionali per promuovere l'empowerment. Canabal è riconosciuta tra le “Most influential women in gastronomy” e i suoi libri sono stati premiati dai Gourmand Cookbooks Awards come i migliori al mondo.

Maria Canabal premiata da Donatella Cinelli Colombini

Premio Casato Prime Donne a Maria Canabal

Durante la cerimonia, a cui hanno partecipato il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli e il presidente del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino Fabrizio Bindocci, è stata anche dedicata una frase da Maria Canabal sul cippo di travertino della tenuta del Casato Prime Donne: «Come Demetra, la dea greca del raccolto, le donne sono da tempo riconosciute e celebrate per il loro ruolo cruciale come custodi della terra e della biodiversità e per il loro contributo al cibo nel passato, presente e futuro».

In aggiunta, un'opera d'arte contemporanea di Luigi Corbini, un giovane artista di 18 anni, è stata presentata. La sua installazione, la “Monna Vite”, celebra la donna, la terra e la vite come simboli di rinascita e speranza.

Premio Casato Prime Donne, gli altri premiati dell’edizione 2024

Tra i premiati nella categoria giornalistica, hanno ricevuto il riconoscimento Alessandro Regoli e Irene Chiari di "WineNews", e Loredana Sottile e Gianluca Atzeni di "Trebicchieri", il settimanale economico del Gambero Rosso. Un premio speciale è andato a “Linea Verde” di RAI 1 per il servizio dedicato a “I Gioielli della Terra di Siena”, con il premio devoluto in beneficenza.

Giuria e vincitori Premio Casato Prime Donne 2024

La giornata si è conclusa con una solenne benedizione della nuova ambulanza della Misericordia di Sinalunga, dedicata a Carlo Gardini, marito della fondatrice del premio Donatella Cinelli Colombini, recentemente scomparso, officiata da Sua Eminenza Cardinale Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena.